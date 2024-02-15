X'te Mavi Tik Skandalı: X, Teröristlere Yardım mı Ediyor?

Kâr amacı gütmeyen Tech Transparency Project (TTP) tarafından hazırlanan bir raporda, X'in (eski adıyla Twitter) ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah'ın liderleri de dâhil olmak üzere ABD yaptırımlarına tabi kişilere premium abonelik sattığı iddia ediliyor.

TTP raporu, sahibi Elon Musk'ın ücretli doğrulama planı kapsamında onay işaretleri verilen 28 hesabın, bu planı kullanmalarının resmi olarak yasaklandığını belirten kurallardan kaçtığını tespit ediyor.

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz yıl Twitter olarak bilinen platformun bir terör saldırısına yataklık etmekten sorumlu olmadığına karar vermesinin ardından TTP raporu gündeme geldi. İddialar, sosyal medya platformlarının kullanıcıları ne kadar sıkı bir şekilde incelemesi gerektiğine dair yeni soruları gündeme getiriyor.

X Ücretli Aboneliklerin Hepsini Doğruluyor Olabilir

TTP raporu, Twitter'da doğrulanan ve yaptırım uygulanan kuruluşların tamamını listeliyor. Geniş isim yelpazesi şunları içeriyor:

Hizbullah lideri Hassan Nasrallah'ın 93,000'den fazla takipçisi olan hesabı “ID verified” olarak listelenmiştir, yani hesap sahibi X'e devlet tarafından verilmiş bir kimlik ibraz etmiştir.

İran devlet haber kuruluşu Press TV, TTP'nin araştırması sırasında tipik olarak ayda 1.000 dolara mal olan sarı “doğrulanmış kuruluş” onay işaretiyle bulduğu iki hesaptan biri (Rusya'nın Tinkoff Bankası ile birlikte).

Libya'nın merhum diktatörü Moammar Gadhafi'nin oğlu Al-Saadi Gadhafi, görünüşe göre bir süre Musk'ın gönderilerine de abone olmuş.

Ensarallah, daha çok Husiler olarak anılan Yemenli grup

TTP, Musk'ın Twitter'ı devralmasından ve ücretli doğrulama talep etmesinden sonra hesapların çoğunun doğrulandığını iddia ediyor. Ancak, bazı hesapların eski doğrulama işaretlerini korumak için ödeme yaptığı belirtiliyor.

X, TTP'nin iddialarını reddeden bir açıklama yaptı ve hesapların güvenli bir yaklaşım benimsediğini ve yaptırım listelerinde yer almayan hesapların doğrulama işaretlerine sahip olabileceğini belirtti.

Ancak TTP, X'in terörist gruplara doğrulama işaretlerini ücretsiz olarak vermiş olabileceğini ve yasak mal ve hizmetlere de katkı yapabileceğini iddia ediyor.

Twitter'ın geçmişte terörist grupları desteklediği yönünde bir yasal mücadele yaşadığı da belirtiliyor. Ancak mahkeme, Twitter'ı sorumlu tutmamaya karar verdi. Şimdi ise soru, Twitter'ın yasaklı kişilerden dijital para kabul edip etmediği oldu. Mahkeme, bilinçli işbirliği ile politikaları uygulamamanın farklı olduğunu belirtti.

X şu anda yasal bir sorunla karşı karşıya değil, ancak doğrulama planının kötü bir görüntüye sahip olduğu söylenebilir.