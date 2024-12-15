X'ten Premium Aboneler İçin Tartışılacak Özellik: "Paran Yoksa Tweet de Yok!"

Elon Musk'ın satın alması ile birlikte adeta baştan aşağı değiştirilen Twitter, veya yeni adıyla X, uzun bir süredir ücretli üyeliğe sahip kullanıcılara tandığı ayrıcalıklar nedeniyle eleştiriliyor. Ancak CEO Elon Musk ve ekibi bu eleştirileri çok kale almıyor olacak ki, platformda oldukça tartışılacak yeni bir özelliği daha hayata geçirecekler.

İddialara göre X'teki ücretli kullanıcılar yakında paylaştığı gönderilerin sadece X Premium aboneleri tarafından görüntülenmesine olanak tanıyan yeni bir paylaşım seçeneğine sahip olacak.

Sadece X Premium'lu Kullanıcılar Yapılan Paylaşımları Görebilebilecek

Ünlü milyader Elon Musk'ın X'te ücretli abonelik sayısını artırmak amacıyla platforma getireceği son özellik, X Premium kullanıcılarının yaptıkları paylaşımları yine yalnızca Premium kullanıcılarının görmesine imkan tanıyacak. Musk'ın, bu tartışmalı özellikle adeta X'te bir sınıf ayrımına yol açacağı düşüncesi, büyük bir kesim tarafından destekleniyor.

Şu anda test edildiği söylenen yeni özellik, kullanıcıların herhangi bir paylaşım yapmadan önce, söz konusu gönderiyi hangi kitleyle paylaşacağına karar verdiği sekmede yer alacak. İsteyen kişiler, burada bulunan "Preimum'a Özel" seçeneğini tercih edebilecek.

Musk'ın, bu tartışmalı özellikle adeta X'te bir sınıf ayrımına yol açacağı düşüncesi, büyük bir kesim tarafından destekleniyor. Bu konu bir yere dursun, ünlü milyarderin kullanıcılara Premium'a özel paylaşımlar yapmayı nasıl ikna edeceği de merak konusu. Zira, ücretli hesaplar şuanda ne kadar büyük bir kitleye gönderilerini ulaştırırsa o kadar büyük bir gelir elde ediyor.

Musk'ın bu noktadaki çözüm yolu ise bizi birkaç hafta öncesine götürüyor. İddialara göre platform, Premium kullanıcılarının birbirleri ile etkileşime girerek gelirlerini artırmayı amaçlayan yeni bir para kazanma sistemi geliştiriyor. Muhtemelen bu iki özelliğin aynı aynda hayata geçirileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...