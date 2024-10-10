X'ten Kullanıcılara Yeni Para Kazanma Yöntemi: Premium Aboneler Birbirlerine Yanıt Vererek Gelir Elde Edebilecek!

Elon Musk'ın satın almasının ardından adeta baştan aşağı farklı bir platform haline gelen Twitter veya yeni adıyla X ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl platform içindeki içerik üreticilerinin yaptığı paylaşımlarla para kazanmasını mümkün kılan şirket, şimdi ise premium aboneliğe sahip kullanıcılar için yeni bir gelir elde etme sistemi geliştirdiğini bildirdi. Detaylar haberde.

X Resmen Açıkladı: Premium Hesaplar Birbirlerinin Paylaşımlarına Yanıt Vererek Para Kazanabilecek!

Uzun bir süredir içerik üreticilerinin platformunda daha çok paylaşım yapmasını sağlamak için çalışmalarını yürüten X, bu alanda yeni bir projeye daha imza atmak üzere. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre X Premium aboneleri, birbirleriyle etkileşime girdikçe daha fazla para kazanabilecek. Üstelik etkileşime girilen premium kullanıcı sayısı ne kadar yüksek olursa elde edilen kazanç da buna orantılı olarak artacak.

X konuyla ilgili yaptığı duyuruda premium hesap sahiplerinin yeni kazanç sisteminde platform tarafından sürekli kontrol edileceğini açıkladı. Buna göre etkileşimlerini yapay olarak artırmaya çalışan kullanıcılar tespit edilerek yeni ödeme sisteminden çıkarılacak. Firma bu sayede para kazanmak için sahte trafik sağlayan hesapları engelleyerek platform içinde sadece doğal etkileşimi artıracak.

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