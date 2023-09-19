X Tüm Kullanıcılara Ücretli mi Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Elon Musk, şimdi ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, sosyal medya platformu X'teki sahte hesaplarla mücadele etme ihtiyacını ele aldı.

Musk, bu sorunu çözmek için bir çözüm olarak her kullanıcının küçük bir aylık ödeme getirme olasılığına değindi ancak şirket tarafından sorulara yanıt olarak herhangi bir spesifik ayrıntı verilmedi.

Musk'ın açıklamasının sıradan bir açıklama mı yoksa ileriye dönük daha kapsamlı planlara dair bir ipucu mu olduğu belirsizliğini koruyor. Musk daha önce platformdaki botlar ve sahte hesaplarla mücadele etmek için hesap doğrulama işlemlerinin ücretlendirilmesini savunmuştu.

Elon Musk, X İçin Yeni Seçeneklerini Araştırıyor

Twitter'ın kontrolünü ele geçirdikten sonra Musk, X Premium adlı gelişmiş bir hizmet sunarak kullanıcılara aylık 150 TL'ye abonelik seçeneği sundu ve bu hizmet her geçen ay daha da fazla kullanıcı tarafından benimseniyor.

Şirketin mali çıkarlarına rağmen Musk, ödeme sistemi getirilmesinin amacının platformda botların çoğalmasıyla mücadele etmek olduğunda ısrar ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X tamamen ücretli bir platform hâline dönüşecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.