X'ten Yeni Video Atılımı: TV Uygulaması Geliyor!

X, yakında platforma yüklenen videolar için özel bir TV uygulaması kullanıma sunacağını açıkladı.

X CEO'su Linda Yaccarino, Salı günü yaptığı açıklamada yeni uygulamanın "akıllı televizyonlarınıza gerçek zamanlı, ilgi çekici içerik" getireceğini duyurdu. Uygulamanın arayüzü, Yaccarino tarafından paylaşılan bir tanıtım videosunda görüldüğü gibi YouTube'unkine oldukça benziyor.

Yeni X TV Uygulaması Nasıl Görünecek?

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8 — Linda Yaccarino (@lindayaX) April 23, 2024

Uygulama, kullanıcıların özel popüler içeriklerle güncel olarak erişebilmelerine olanak tanımak için tasarlanmış bir trend video algoritmasının yanı sıra videoları konuya göre düzenleyecek yapay zekâ destekli konular içerecek. Uygulama ayrıca cihazlar arası görüntülemeyi de destekleyecek, yani bir videoyu telefonunuzda izlemeye başlayıp daha sonra TV'nizde izlemeye devam edebileceksiniz.

Yaccarino, uygulamanın gelişmiş video arama özelliğine sahip olacağını ve "çoğu akıllı TV'de" kullanılabileceğini söylüyor. Uygulama için resmi bir lansman tarihi olmamasına rağmen yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

Yaklaşan uygulama lansmanı aynı zamanda Yaccarino'nun sosyal medya sitesini ifade özgürlüğü olan bir "video" platformuna dönüştürme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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