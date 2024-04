X'ten Yeni Video Atılımı: TV Uygulaması Geliyor!

X, yakında platforma yüklenen videolar için özel bir TV uygulaması kullanıma sunacağını açıkladı.

X CEO'su Linda Yaccarino, Salı günü yaptığı açıklamada yeni uygulamanın "akıllı televizyonlarınıza gerçek zamanlı, ilgi çekici içerik" getireceğini duyurdu. Uygulamanın arayüzü, Yaccarino tarafından paylaşılan bir tanıtım videosunda görüldüğü gibi YouTube'unkine oldukça benziyor.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8