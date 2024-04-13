xAI, Grok'un Yeni Sürümünü Tanıttı: Artık Görüntüleri İşleyebiliyor!

Elon Musk tarafından kurulan OpenAI rakibi xAI, Grok'un görsel bilgileri işleyebilen ilk versiyonunu tanıttı.

Grok-1.5V, artık sadece metinleri değil, aynı zamanda "belgeleri, diyagramları, çizelgeleri, ekran görüntülerini ve fotoğrafları" da işleyebiliyor. xAI'ın duyurusunda Grok'un yeni yeteneklerinin gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek verildi.

Örneğin artık bir akış şemasının fotoğrafını gösterip Grok'tan bunu Python koduna çevirmesini isteyebilir, bir çizime dayalı bir hikâye yazmasını sağlayabilir ve hatta anlayamadığınız bir görseli açıklamasını isteyebilirsiniz.

Grok-1.5V Başka Neler Sunuyor?

Bahsi geçen yeni sürüm, şirketin Grok-1.5'i tanıtmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Bu model, selefine göre kodlama ve matematikte daha iyi olmanın yanı sıra, belirli sorguları daha iyi anlamak için daha fazla kaynaktan gelen verileri kontrol edebilmesi için daha uzun bağlamları işleyebilecek şekilde tasarlandı. xAI, ilk test kullanıcılarının ve mevcut kullanıcılarının yakında Grok-1.5V'nin yeteneklerinden yararlanabileceğini söyledi ancak kullanıma sunulması için kesin bir zaman çizelgesi vermedi.

Şirket, Grok-1.5V'yi tanıtmanın yanı sıra RealWorldQA adını verdiği bir kıyaslama veri seti de yayınladı. Yapay zekâ modellerini değerlendirmek için RealWorldQA'nın 700 görüntüsünden herhangi birini kullanabileceksiniz. Her görüntü, kolayca doğrulayabileceğiniz ancak Grok gibi çok modlu modelleri zorlayabilecek sorular ve yanıtlarla birlikte geliyor. xAI, teknolojisinin RealWorldQA ile OpenAI'ın GPT-4 ve Google Gemini Pro 1.5 gibi rakiplerine karşı test edildiğinde en yüksek puanı aldığını iddia ediyor.

Peki siz daha önce Grok kullandınız mı? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.