Yapay Zeka Şirketlerine Yeni Darbe: Eğitim Verileri Şeffaf Şekilde Paylaşılmak Zorunda!

Kaliforniya'dan Demokrat Temsilci Adam Schiff, yapay zekâ şirketlerini modellerini eğitmek için hangi verilerin kullanıldığını açıklamaya zorlayacak yeni bir yasa tasarısı önerdi. Bu tasarının New York Times tarafından telif hakkı ihlali nedeniyle dava edilen OpenAI gibi büyük yapay zekâ şirketlerini üzeceği neredeyse kesin.

Resmî olarak Üretken Yapay Zekâ Telif Hakkı İfşa Yasası olarak önerilen yasa tasarısı, herhangi bir yapay zekâ şirketinin sistemini oluşturmak için hangi telif hakkıyla korunan eserlerin kullanıldığını açıklaması adına ABD Telif Hakkı Ofisi'ne evrak sunmasını gerektirecek.

Yapay Zeka Şirketleri Eğitim Verilerini Yayınlamak Zorunda Kalabilir

ChatGPT gibi üretken yapay zekâları ve Midjourney gibi görüntü oluşturabilen yapay zekâları piyasaya süren şirketler, modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan eserleri kullandıkları için aylardır büyük eleştirilere maruz kalıyor. Yapay zekâ şirketleri bunun ABD telif hakkı yasasının Adil Kullanım başlığı kapsamında yasal olduğunu savunuyor ancak hak sahipleri bunun fikri mülkiyet haklarının ihlali olduğunu söylüyor.

Görünüşe göre bazı politikacılar da hak sahipleriyle aynı fikirde ve bu yasa şimdiden arkasına büyük destek de almış durumda. Temsilci Schiff yen yasa tasarısını "Yapay zekânın muazzam potansiyelini etik kurallar ve korumalara olan önemli ihtiyaç ile dengelemeliyiz." ifadeleriyle açıklıyor.

OpenAI gibi büyük yapay zekâ şirketlerinden henüz bu yasa tasarısı önerisine bir yanıt gelmiş değil ancak savunma yapmalarının gerekeceği söyleniyor.

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