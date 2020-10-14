Microsoft tarafından yapılan açıklama ile Xbox 360 bulut kayıtları ücretsiz olacak ve Xbox Live Gold zorunluluğu kaldırılacak. Bu sayede, kayıt dosyalarınızı Xbox Series S / X tarafına aktarabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Xbox Series S ve Xbox Series X, tam geriye uyumlu olacaklar. Yani eski nesillerde olup da yeni nesil konsolunuzda oynamak istediğiniz bir oyun veya oyunlar varsa, bunu sorunsuzca gerçekleştirebileceksiniz. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile binlerce Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunu, yeni nesle taşınacak.

Yakın bir zaman önce Amerika menşeli yazılım devi, Xbox Wire üzerinden yaptığı açıklama ile geriye uyumluluk hakkında biraz daha fazla detay sunmuştu. Buna göre, eski oyunlar Xbox Series S modelinde 1440p ve Xbox Series X modelinde 4K olmak üzere yüksek çözünürlük ve kare hızları, geliştirilmiş doku filtreleme, 16x eşyönsüz filtreleme (Anisotropic Filtering) ve HDR desteğinin sunulacağını dile getirmişti. Bununla birlikte çok sayıdaki oyunda, yeni yöntemler ile daha akıcı bir deneyimin sağlanacağı da söylenmişti.

Xbox 360 Bulut Kayıtları Yakında Ücretsiz Olacak

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamada, halen Xbox 360 kullanıcısı olan oyuncuları yakından ilgilendiren bir detay da gün yüzüne çıkartıldı. Bildiğiniz gibi Bulut sistemi ile kayıtlarınızı çevrimiçi alanınıza kaydedip, başka bir yerden erişim sağlayabiliyorsunuz ama bunun için mutlak suretle Xbox Live Gold aboneliği gerekiyor. Ancak Amerika menşeli yazılım devi, oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulunarak yeni nesil konsolların satışa sunulmaları öncesinde bu zorunluluğun kaldırılacağını müjdeledi. Diğer bir deyiş ile Bulut kayıtları artık herhangi bir abonelik gerekmeksizin gerçekleştirilebilecek. Haliyle de kayıt dosyalarınızı tercihinize göre satın alacağınız Xbox Series S veya Xbox Series X tarafına aktarabilecek ve oyununuza veya oyunlarınıza yeni nesil konsolunuz ile kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Görünüşe göre Microsoft da aynı Sony gibi oyuncuların eski nesilden yeni nesle geçişlerini kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini sunmak için çaba sarf ediyor. Yapılan bu son açıklama da, geriye uyumluluk konusunda ne kadar özenli çalışıldığının ayrı bir kanıtı olarak sayılabilir.

Xbox Series S ve Xbox Series X, 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile Xbox Series S ülkemizde 5.399 TL, Xbox Series X ise 9.299 TL üzerinden satışa sunulacak.