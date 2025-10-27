Xbox Yetkilisi Açıkladı: Rakibimiz PlayStation Değil TikTok

1990'larden bu yana oyun dünyasının merkezinde yer alan konsol savaşları, yaklaşık 40 yıl sonra sona eriyor. Xbox Başkanı Matt Booty, New York Times'a verdiği röportajda Xbox'ın asıl rakiplerinin artık Sony ve Nintendo değil, TikTok gibi platformlar olduğunu belirtti.

Xbox Başkanı Matt Booty'e göre rekabetin son nesil Xbox, PlayStation ve Nintendo konsolları arasında olduğu rekabet dönemi çoktan bitti. Artık rekabet daha fazla ürün satmakla ilgili değil, insanların zamanını ve dikkatini kendine çekmekle ilgili. Yine Booty'e göre bu doğrultuda Microsoft'un vizyonu da değişmişi durumda.

Şirketin planı Xbox'ı sadece bir donanım olmaktan çıkararak oyuncuların bulunduğu her platformda yer almak üzerine kurulu. Aslında bu strateji kimse için sürpriz değil. Oyuncular ilk sinyalleri, Xbox Cloud Gaming ile “her şey bir Xbox” sloganında görmüştü. Xbox mağazasındaki değişiklikler ve Halo'nun PlayStation'a gelmesi de bu stratejinin bir parçası.

Peki Microsoft neden böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyor? Aslında bu sorunun cevabı bizleriz. Sosyal medya uzun zamandır hayatımızın bir parçası ve çoğu zaman yaşantımıza yaptığı etki olumlu bile sayılabilir. Ancak günümüzde "kısa video" izleme alışkanlığı her şeyi değiştiriyor.

Pek çoğumuz uzunluğu bir dakikayı geçmeyen videolar izleyerek saatler geçiriyoruz. Elbette ki bu durum diğer eğlence araçlarını da olumsuz etkiliyor. Giderek insanlar daha az oyun oynuyor, film izliyor, kitap okuyor. Pek çok kişi boş vaktinin çoğunu kısa video izleyerek geçiriyor.

Bu nedenle Microsoft gibi şirketler bulut üzerinden oyun oynatma gibi çözümlerle erişilebilirliği kolaylaştırmak istiyor. Elbette ki bu da klasik anlamdaki rekabetin sonu anlamına geliyor. Elbette ki bu Xbox'ın stratejisi. Rakibi PlayStation, PC'ye çıkardığı oyunlarla biraz yumuşasa da hala işleri geleneksel yollarla yürütüyor. Nintendo ise taviz vermiyor.