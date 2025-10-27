IT: Welcome to Derry'nin yeni bölümü ne zaman sorusunun yanıtı, HBO Max'in yeni korku dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan dizi ile ilgili merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

IT: Welcome to Derry'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?

En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan IT: Welcome to Derry'nin ilk bölümü 27 Ekim 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin ikinci bölümü 3 Kasım 2025, üçüncü bölümü 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak. HBO Max'in yeni korku dizisi IT: Welcome to Derry'nin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

IT: Welcome to Derry Konusu

Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatacak. IMDb puanı yüksek korku dizileri arasına katılan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçecek. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunacak.

IT: Welcome to Derry Oyuncuları

Kısa sürede HBO Max'in en sevilen dizilerinden biri hâline gelen IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandırıyor.