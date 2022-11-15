Xbox'ın Bulut Tabanlı Konsolu Keystone Ertelendi

Bulut tabanlı oyun hizmetleri her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Razer ve Logitech gibi önemli donanım üreticileri, bulut tabanlı oyun hizmetlerine uygun el konsolları üzerinde çalışmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Xbox'ın da kendi uygun fiyatlı bulut tabanlı oyun konsolu üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Keystone ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen konsol, temelde bir yayın iletici görevi görüyor. Akıllı televizyonlarla uyumlu olarak çalışabilen konsol, Xcloud hizmetine bağlanarak oyunculara kesintisiz ve uygun fiyata oyun imkanı sunuyor. Ancak Keystone için bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Xbox, Keystone'u 100 Dolardan Ucuza Satmak İstiyor

Xbox, Stadia'nın sistemine benzer bir şekilde akıllı televizyonlar için bulut hizmetlerini sağlayabileceği bir uygulama tasarımı üzerinde çalışıyor. Ancak Stadia'nın aksine kontrolcülerin bağlanması için arada Keystone gibi bir donanımın bulunması, işleri çok daha kolay hale getiriyor.

İnternetin bağlı olduğu her ekranda rahatlıkla çalıştırılabilecek olan Keystone, temelde bir medya oynatıcı gibi çalışıyor. Ancak medya oynatıcılardan farklı olarak başta Xbox kontrolcüleri olmak üzere Xbox için sunulan tüm oyun ekipmanlarını rahatlıkla algılayabiliyor.

İçerisinde donanım açısından güçlü bir işlemci veya grafik kartı bulundurmayan Keystone, bu yönü sayesinde çok ucuza üretilebiliyor. Ancak Keystone'un üretim maliyeti Xbox'ın istediği seviyede değil.

Özellikle oyun ve Xbox Game Pass abonelik satışlarıyla para kazanmak isteyen Microsoft, Keystone'u 100 dolardan daha ucuz bir şekilde piyasaya sürmeyi kafasına koymuş durumda.

Geçtiğimiz günlerde bir podcast programına konuk olan Xbox CEO'su Phil Spencer, yaptığı açıklamada Keystone'un en uygun fiyata gelene kadar çıkmayacağını açıkladı. Yani Keystone için bir süre daha beklememiz gerekiyor.