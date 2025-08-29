Microsoft Bir Süredir Test Ettiği Çapraz Oyun Sistemini Kullanıma Açtı

Xbox ekosistemi için geliştirilen çapraz oyun özelliği nihayet devreye alındı. Microsoft'un açıklamasına göre konsol, PC ve bulut tarafındaki hizmetleri tek bir çatı altında toplanacak ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunacak.

Xbox konsolları artık Windows PC uygulaması ve bulut oyun servisi arasında tek bir kayıt dosyayı kullanacak. Oyuncular böylece konsolda başladıkları bir maceraya dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden kaldıkları yerden devam edebilecek.

Xbox Play Anywhere ve Game Pass Genişliyor

Büyük Ağustos güncellemesi beraberinde pek çok yeni özellik getirdi. Dahası, Xbox Play Anywhere programına yeni oyunlar dahil edildi. Xbox Play Anywhere listesine eklenen yeni oyunlar listesi şöyle:

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

The Wandering Village

Grounded 2

Mevcut Game Pass Ultimate aboneleri hâlihazırda 450'den fazla oyunu bulut üzerinden oynayabiliyor. İlaveten, retro sevenler için oluşturulan Antstream Arcade arşivi de Caesar 3 ve Wing War yapımlarıyla genişletilecek.

Windows 11 İçin Oyunlara Yapay Zekâ Desteği Eklendi

Son olarak Windows 11 kullanıcılarını ilgilendiren bir yenilik de duyuruldu. Windows 11 Game Bar, Microsoft'un yapay zekâ tabanlı oyun içi asistanı olan "Gaming Copilot" entegrasyonunu edindi. Bu asistan oyun esnasında yönlendirmeler yapacak ve ipuçları verecek.