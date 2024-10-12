Xbox Cloud Gaming, Oyun Dünyasında Devrim Yapmaya Hazırlanıyor!

Teknoloji gelişmeye ve bir zamanlar imkansız olan şeyleri daha ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Bunun en büyük örneklerinden biri ise kuşkusuz GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi servisler. Oyunları uzaktaki bir sunucuya internetten bağlanarak oynamanızı sağlayan bu teknoloji oyun oynamak için bir konsol ya da PC alma zorunluluğunu kaldırıyor.

Ancak söz konusu servislerin de bazı eksikleri var. Örneğin GeForce Now zaman zaman değişen bir oyun kütüphanesine sahip ve kütüphanede olmayan oyunu oynatmıyor. Xbox Cloud ise benzer şekilde sadece Game Pass kütüphanesi ile sınırlı. Ancak Microsoft, bu durumu değiştirerek Xbox Cloud Gaming'in oyunculuğun geleceği olmasını hedefliyor!

Xbox Cloud Gaming Yakında Tüm Oyunları Destekleyecek!

Şu ana kadar sadece Game Pass kütüphanesiyle sınırlı olan Xbox Cloud Gaming, çok yakında tüm oyunları destekleyecek. Böylelikle hızlı bir internetiniz varsa ve gecikme süreleri oynanabilir seviyedeyse gerçek anlamda artık Xbox almanıza gerek olmayacak. Aslında bu gelişme, bulut oyun hizmeti veren tüm şirketlerin peşinde olduğu bir hedef.

Ancak oyun şirketleri uzun zamandır ikna edilemiyor. Örneklendirmek gerekirse, GeForce Now kütüphanesindeki oyunu oynamak için iki şeye ihtiyacınız var. Bunlardan ilki GeForce Now'ın aylık ya da yıllık abonelik paketlerinden birini almak. Diğeri ise ücretsiz değilse oynamak istediğiniz oyunu satın almak.

Ancak oyun geliştiricileri bunu yeterli bulmuyor. NVIDIA ve Xbox gibi servis sağlayıcıların kendilerine oyunlarını platforma eklemek için ek ödeme yapması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle Microsoft'un bu sorunu nasıl çözdüğü ve Xbox Cloud Gaming kütüphenesinin tamamını nasıl servise eklediği bilinmiyor.

Yine de bunun geleceğin teknolojisi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yakında oyun konsolları ve PC illa satın almanız gereken bir ürün değil abonelikle erişebileceğiniz bir servis de olacak. Ki gördüğünüz üzere bunun ilk adımları pandemi döneminde atıldı bile. Bu nedenle oyun şirketlerinin yaptığı kaçınılmazı geciktirmekten başka bir şey değil.

Kim bilir belki de Microsoft sonunda direnişi kırmış ve öncü bir hareket başlatmış olabilir. Ne olacağını öğrenmek için ise beklemek dışında şansımız yok. Üstelik çok da beklemeyeceğiz. Xbox Cloud Gaming'in yeni sistemi çok yakında sınırlı sayıda kullanıcının erişimine daha sonra ise tüm kullanıcılara açılacak. Ülkemize ne zaman geleceği ise belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xbox Cloud Gaming'in yeni sistemi ne zaman Türkiye'ye gelecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.