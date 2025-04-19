Xbox Game Pass'te Bu Hafta Basketbola Doyacağız! Free Play Days Oyunları Açıklandı

Bu hafta Xbox Game Pass aboneleri bu hafta basketbol şöleni yaşayacak. Hafta sonu boyunca iki dev yapım ücretsiz bir şekilde erişilebilir olacak. Peki bu hafta sonu başka hangi oyunlar ücretsiz oldu? Gelin detaylara bakalım...

NBA 2K25 ve Skull and Bones Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz

Normalde 2.900 TL gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satışta olan NBA 2K25 ücretsiz oldu. Basketbol tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bu oyun, 20 Nisan Pazar gecesine kadar ücretsiz olarak denenebilecek.

İkinci sürpriz ise Ubisoft'un açık dünya aksiyon oyunu Skull and Bones. Korsan temalı bu yapım, 21 Nisan'a kadar Xbox Game Pass Ultimate, Core ve Standard abonelerine ücretsiz şekilde sunuluyor. Oyunun normal fiyatı ise 1.750 TL.

Xbox Ücretsiz Oyun Nasıl Oynanır?

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen Game Pass kullanıcıları, Xbox konsollarındaki "Ücretsiz Oyun Günleri" sekmesini takip ederek ilgili oyunları kolayca indirip oynayabiliyor. Alternatif olarak Microsoft Store üzerinden de oyunların sayfasına girip "Ücretsiz Deneme" seçeneğini seçmek yeterli olacaktır.