Xbox Game Pass Aile Aboneliği Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Hafta sonu Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planını ortaya çıkaran bir sızıntının ardından Microsoft, yeni planını resmileştirdi ve İrlanda ve Kolombiya'daki fiyatlarını açıkladı. Yeni abonelik, Xbox Game Pass üyelerinin İrlanda'da ayda 21,99 € ve Kolombiya'da 49,900 COP karşılığında dört adede kadar arkadaş veya aile üyesiyle paylaşımda bulunmasına izin verecek.

Microsoft, bu yeni Game Pass planını yalnızca aile üyeleriyle sınırlandırmıyor ve tek kısıtlama, Arkadaşlar ve Aile planına eklenen kişilerin aynı ülkede olması gerektiğidir. Microsoft şu anda bu yeni Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planını İrlanda ve Kolombiya'da test ediyor ve Xbox Game Pass Ultimate için aylık normal 12,99 € yerine aylık 21,99 € fiyat biçiyor. Bu, tüm olağan Xbox Game Pass Ultimate avantajlarını paylaşmak için kişi başına aylık 5 €'dan daha az bir tutar ödenerek üye olunabileceğini gösteriyor.

Microsoft'un Sıkça Sorulan Sorular bölümünde "Şu anda bu planı Kolombiya ve İrlanda Cumhuriyeti'nde uyguluyoruz. Gelecekteki ülkeler/bölgeler önümüzdeki aylarda eklenebilir." ibaresi yer alıyor. Microsoft henüz Avrupa, İngiltere veya ABD için fiyatlandırma açıklamadı ancak ABD'de Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile için ayda yaklaşık 25 $ ödeme gerekmesi muhtemel.

Xbox Game Pass Aboneliğinin Arkadaşlar ve Aile Planına Dönüşümü

Yeni plana geçmek, önceki planınızda kalan sürenin de değişmesine neden olacak ve bu dönüşümü Microsoft, Arkadaşlar ve Aile planına şu şekilde gerçekleştiriyor:

30 gün Xbox Game Pass Ultimate = 18 gün Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile

30 gün Xbox Game Pass (Konsol) = 12 gün Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile

30 gün PC Game Pass = 12 gün Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile

30 gün Xbox Live Gold = 12 gün Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile

30 gün EA Play = 6 gün Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile

Xbox Game Pass Arkadaşlar ve Aile planı, diğer dört arkadaş veya aile üyesi için aynı Xbox Game Pass Ultimate avantajlarını içerecek. Bu toplam beş kişiyi kapsayan bir abonelik ve ayrıca Xbox Cloud Gaming, Xbox Live ve hatta oyunların PC Game Pass sürümlerine erişim sağlayacak.