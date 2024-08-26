Xbox Game Pass Abonelerini Sevindirecek Haber: Eylül'de 19 Yeni Oyun ve Daha Fazlası Sizleri Bekliyor!

Microsoft'un bünyesinde bulundurduğu Xbox Game Pass oyun kütüphanesi için önemli bir duyuru yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. İddialara göre şirket, eylül ayında sevilen kütüphanesine 19 farklı oyun ekleyerek bu alanda yeni bir rekora imza atacak. Detaylar haberde.

Game Pass Eylül Ayında 19 Yeni Oyuna Daha Ev Sahipliği Yapabilir!

Bilmeyenler için Microsoft, sahip olduğu bulut oyun sistemi Xbox Game Pass için her ay birkaç sayıda yeni oyun ekliyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde bu geleneği bozmayarak eylül ayında; Star Trucker, Age of Mythology: Retold, Frostpunk 2 ve History Untold olmak üzetre 4 farklı yeni oyunun kütüphaneye ekleneceğinii duyurdu. Ancak, kısa süre önce gelen bir bilgiye göre, gelecek ay Game Pass abonelerini diğer pek çok oyuna daha kavuşacak.

Aktarılanlara göre Xbox Game Pass kütüphanesi, söz konusu 4 oyunun yanı sıra 15 farklı yapımı da eylül ayında oyunseverlerle buluşturacak. Böylece bir ayda 19 farklı oyunu kütüphanesine ekleyen Game Pass, nisan ayında 17 oyunla kırdığı rekorunu tazeleyecek. Mevcut 15 oyun hakkında size henüz net bir bilgi yok.

Öte yandan, eylül ayı başlamadan bazı oyunlar da Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Bunlar ise sırasıyla Atomic Heart, NBA 2K24 ve Guilty Gear -Strive. Saydığımız bu oyunlar için son tarihin 30 Ağustos olduğunu belirtelim.

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