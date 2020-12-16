Xbox Game Pass for PC için Kötü Haber!

Kısa bir süre önce Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play servisleri bir araya gelmişti. Bu sayede kullanıcılar sadece Xbox Game Pass Ultimate servisini satın alarak aynı zamanda EA Play kütüphanesinden de faydalanabiliyor. Nitekim benzer bir değişiklik Xbox Game Pass for PC için de yapılacaktı ancak yapılan açıklamalar doğrultusunda bu birleşme için biraz daha beklemeniz gerekecek.

Xbox Game Pass for PC için EA Play Ne Zaman Gelecek?

Önceki açıklamalar doğrultusunda Xbox Game Pass for PC ile EA Play servislerinin 15 Aralık 2020 tarihinde birleşeceği belirtilmişti ancak son dakikada yapılan açıklamalar doğrultusunda bu birleşmenin 2021 yılına ertelendiği duyuruldu. Yani bilgisayarlarında Xbox Game Pass servisini kullanan kişiler, bir süre daha EA Play oyunlarına erişemeyecek.

Xbox Game Pass Ultimate Özellikleri

Yüzün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyunlarına erişim.

Sürekli eklenen yeni oyunlar.

Xbox Game Studios oyunları yayımlandığı gün eklenir.

Abonelere özel indirimler ve fırsatlar.

Oyun içi içerikler ve iş ortağı teklifleri gibi ücretsiz avantajlar.

Deals with Gold ve Games with Gold gibi avantajları da içeren Xbox Live Gold.

Konsollar için EA Play.

Xbox Game Pass for PC Özellikleri

Yüzün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyunlarına erişim.

Sürekli eklenen yeni oyunlar.

Xbox Game Studios oyunları yayımlandığı gün eklenir.

Abonelere özel indirimler ve fırsatlar.

2021 yılında bilgisayarlar için EA Play.

Şu aşamada EA Play'in tam olarak hangi tarihte Game Pass for PC kullanıcıları için sunulacağını bilmiyoruz ancak ön tahminler 2021 yılının ilk yarısını işaret ediyor. Yani birkaç ay içerisinde EA Play oyunları Xbox Game Pass for PC servisinde yer alacak diyebiliriz.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler ve yapılan bu erteleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce EA Play başarılı bir servis mi ve Game Pass for PC'e gelmesini istiyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.