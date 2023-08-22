Xbox Game Pass Oyunları, GeForce Now'a Geliyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Microsoft, PC Game Pass oyunlarını NVIDIA'nın GeForce Now hizmetine getirmeyi planladığını duyurmuştu.

Xbox yetkililerinden Sarah Bond bu konu hakkında "PC Game Pass kütüphanenizi NVIDIA GeForce Now tarafından desteklenen tüm cihazlarda oynayabileceksiniz." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Yeni gelen haberlere göre ise NVDIA, GeForce Now hizmeti üzerinden PC Game Pass ve Microsoft Store oyunlarına erişimi bu hafta sunmaya başlayacak. Böylece tüm oyunlar zamanla oynanabilecek.

Hangi Oyunlar Gelecek?

Daha önce yetkili Joe Skrebels, oyunların GeForce Now'da nasıl oynanacağına dair şöyle bir açıklama yapmıştı:

“PC Game Pass kataloğunun düşük özellikli PC’ler, Mac’ler, Chromebook’lar, mobil cihazlar, TV’ler ve daha fazlası gibi GeForce Now hizmetinin aktif olduğu tüm cihazlarda oynatılmasını sağlayacağız."

İşte bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere artık oyunlar telefonlarda veya Mac’lerde bile güçlü bir internet bağlantısıyla oynanabilecek. İlk aşamada Deathloop ve Grounded, No Man’s Sky ve Mount & Blade II: Bannerlord gibi oyunlar oynanacak.

Daha sonra ise Call of Duty: Modern Warfare III , PAYDAY 3, Fortnite, Alan Wake 2 , Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibi oldukça ilgi gören oyunlar da oynanabilecek.

DLSS teknolojisinin son güncellemesinde 330'dan fazla oyun olduğunu hatırlatmakta fayda var. DLSS 3.5 sürümünün yapay zekânın gücünden yararlandığını ve oyunculara gelişmiş görsel deneyimler sunma potansiyeline sahip olduğunu da belirtelim.

Kısacası oyuncular bu sürüm sayesinde dakikalar veya saatler harcamadan daha yüksek kaliteli bir görüntüye sahip olur.

Xbox Game Pass oyunları GeForce Now bulut oyun hizmetine gelirken GeForce Now sunucularına yükseltmeler yapılmaya devam ediyor.

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