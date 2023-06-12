PC Game Pass Hizmeti GeForce NOW'a Geliyor!

Microsoft, PC Game Pass oyunlarını NVIDIA'nın GeForce NOW hizmetine getirmeyi planlıyor. Xbox içerik oluşturucu deneyimi başkanı Sarah Bond, Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenen özel bir Xbox medya brifinginde bu hamleyi duyurdu. Bond, "PC Game Pass kütüphanenizi NVIDIA GeForce NOW tarafından desteklenen tüm cihazlarda oynayabileceksiniz." dedi.

GeForce NOW üyeleri "kütüphaneden belirli PC oyunlarını yayınlayabilecekler", yani esasında tüm kütüphane erişilebilir olmayacak gibi görünüyor. Her iki durumda da bu, bulut oyunları için büyük bir gelişme ve PC Game Pass abonelerinin NVIDIA'nın üstün oyun yayın hizmetini RTX 4080 seviyesinde performansla kullanmasına olanak tanıyor.

Microsoft ve NVIDIA Arasında 10 Yıllık Anlaşma

Bu aynı zamanda Microsoft'un GeForce NOW için vaat ettiği Microsoft Store desteğinin yalnızca satın alımlarınızın ötesine geçtiği ve PC Game Pass aboneliğini de kapsadığı anlamına geliyor. NVIDIA daha önce GeForce NOW'da Microsoft Store desteğinin "önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını" söylemişti, bu nedenle GeForce NOW'da PC Game Pass'i görmek için çok uzun süre beklememiz gerekmeyebilir.

Microsoft, Activision Blizzard anlaşması konusunda düzenleyicileri ikna etmek için daha geniş bir çabanın parçası olarak Xbox PC oyunlarını GeForce NOW'a getirmek için bu yılın başlarında NVIDIA ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, Microsoft'un önerdiği satın alma işleminin düzenleyiciler tarafından onaylanması hâlinde Activision Blizzard oyunlarına erişimi de içeriyor.

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