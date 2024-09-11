Xbox Game Pass'in Yeni Abonelik Planı Türkiye'de Kullanıma Sunuldu: İşte Fiyatı!

Oyun fiyatlarının artmasıyla birlikte abonelik servislerine olan ilgi bir hayli arttı. Aylık belirli bir ücret karşılığında çok sayıda oyunu ücretsiz oynamaya imkan sağlayan bu servisler, daha iyi bir deneyimi için abonelik planlarını güncelleyebiliyor veya yenilerini kullanıma sunabiliyorlar.

Xbox Game Pass Standart Abonelik Türkiye'de Kullanıma Açıldı

Microsoft, kısa bir süre önce Türkiye'de Xbox Game Pass standart abonelik planını kullanıma sundu. Şu an için sadece konsol tarafında görünen bu yeni planın fiyatı ise 249 TL olarak açıklandı.

İşte güncel Xbox Game Pass abonelik fiyatları;

Plan Adı Aylık Fiyat İçerikler PC Game Pass 209 ₺ - Bilgisayarda yüksek kaliteli yüzlerce oyun

- Çıktığı gün eklenen yeni oyunlar

- Üye fırsatları ve indirimler

- EA Play üyeliği Ultimate 309 ₺ - Konsol ve bilgisayarda yüzlerce yüksek kaliteli oyun

- Çıktığı gün eklenen yeni oyunlar

- Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

- Üye fırsatları, indirimleri, avantajlar

- EA Play üyeliği Konsol Core 175 ₺ - Konsolda 25'in üzerinde yüksek kaliteli oyundan oluşan seçkin katalog

- Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

- Üye fırsatları ve indirimleri Konsol Standart 249 ₺ - Konsolda yüksek kaliteli yüzlerce oyun

- Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

- Üye fırsatları ve indirimleri

Konsolda yüksek kaliteli yüzlerce oyunu oynayın. Fallout’tan Halo’ya kadar efsanevi serilere ve diğer oyunlara göz atın. Çevrimiçi ve çok oyunculu konsol oyunlarını birlikte oynamak için arkadaşlarınıza, ailenize veya daha büyük Xbox topluluğuna katılın. Belirli oyunlarda üye fırsatları ve indirimleri alın. Kullanılabilir teklifleriniz için oturum açın.



Promosyon teklifleri tüm üyeler için geçerli olmayabilir ve yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir. Herhangi bir promosyon döneminin ardından, Microsoft hesabında iptal edilmediği sürece aboneliğiniz normal fiyat ve belirtilen abonelik dönemi üzerinden ücretlendirilmeye devam eder. Yapılacak fiyat değişiklikleri önceden bildirilecektir. Japonya'da Xbox Game Pass yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından satın alınabilir. Teklifler Rusya'da geçerli değildir. Diğer coğrafi kısıtlamalar geçerli olabilir.