Xbox Gece Modu Test Edilmeye Başlandı

Kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre Xbox gece modu testlerine başlandı. Yeni mod kapsamında çok sayıda filtreleme seçeneği geliyor. Kullanıcılar ekranın ve Xbox kontrolcüsünün aydınlatmasını istediği gibi ayarlayabiliyor.

Microsoft, büyük bir çoğunlukla Insider'lara erken erişim fırsatı vererek yeni özellikleri geniş çaplı olarak kullanıma sunmadan önce özelliklerle ilgili sorunları bulup çözüme kavuşturmayı amaçlar. Şirket söz konusu yola başvurduğunda nispeten küçük, daha iyi kontrol edilebilen bir grup da özelliklerin herkesin deneyime sunulmasından önce özellik ile ilgili mevcut sorunları bildirir.

Insider programının bir parçası olan kullanıcılar her ne kadar çoğu özelliği önceden test etme olanağına sahip olsa da özellikleri söz konusu gruptan daha önce test eden bir grup da var. Bu gruptakiler, Xbox'ın bir parçası olacak özellikleri ilk test eden grup oluyor.

Bu gruptakiler, Xbox Series S ve X'in piyasaya sürülmesinden sonra hem dinamik arka planlara hem de oynaması ücretsiz oyunlara erişen ilk kullanıcılar oldu. Xbox'ın şimdi de kullanıcılara sunmaya hazırlandığı başka bir özelliği test etmek için yine söz konusu gruptakilerin yardımını aldığı ortaya çıktı.

The Verge'den Tom Warren'ın paylaştığı bilgilere göre Xbox oyuncularının geceleri daha iyi bir deneyime sahip olmasını sağlayacak bir özellik geliyor. Yeni özellik şu anda bahsedilen gruptaki kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Xbox Gece Modu Neler Sunuyor?

Warren'ın YouTube kanalında yayımlanan video, kullanıcıları yeni modun "şimdilik" nasıl göründüğü hakkında fikir sahibi yapıyor. Yeni modun diğer platformlardaki modlardan çok daha ayrıntılı olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Aşağıda yer alan videoda da görülebileceği üzere kullanıcılara mavi ışık için filtreleme sağlanıyor. Bu filtreleme, baş ağrılarına, göz yorgunluğuna ve uyku sorunlarına yol açan mavi ışığın oyunculara zarar vermesinin önüne geçiyor.

Karanlık ve açık temalar, günün farklı saatlerinde aktif olacak şekilde ayarlanabiliyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse oyuncuları zaman bazlı değişen tema bekliyor. Buna ek olarak oyuncular, Xbox kontrolcüsünde ve konsollarında logonun parlaklığını da ayarlama fırsatı elde ediyor.

Mavi ışık filtreleme, son birkaç yıl içinde çok daha yaygın bir özellik haline geldi ancak oyun konsollarından filtreleme açısından uzun bir zamandır hiçbir ses yoktu. Neyse ki oyuncuların yoğun isteği ve çeşitli şikayetler sayesinde Xbox gece modu yakında oyuncuların deneyimine sunulacak. Bunun gerçekleşmesinin 1 ya da 2 ay sürmesi bekleniyor.