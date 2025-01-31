Toplamda 2800 TL Değerinde 3 Oyun, Bu Hafta Sonu Boyunca Xbox'ta Ücretsiz Oynanabilecek!

Microsoft, sevilen dijital oyun platformu Xbox Game Pass için ücretsiz oyun fırsatlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Şirket son olarak daha öncesinde de yaptığı gibi bu hafta sonu bazı oyunların Game Pass'te ücretsiz şekilde oynanabileceğini açıkladı.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-3 Şubat tarihleri arasında üç farklı oyun Xbox Game Pass platformunda ücretsiz şekilde deneyimlenebilecek. Bu üç oyundan ikisini yalnızca Game Pass üyeleri oyanayabilirken, biri tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Sword Art Online Fractured Daydream, The Survivalists ve Alan Wake 2 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Başlıkta da gördüğünüz gibi Xbox Game Pass'te bu hafta sonu Steam'de sırasıyla 39,99 ve 12,49 dolarlık fiyatlara sahip olan Sword Art Online Fractured Daydream ve The Survivalists ücretsiz şekilde oynayabilecek. Bunların yanı sıra kullanıcılar Epic Games'te 912 TL karşılığında satın alınabilen Alan Wake 2'yi de ücretsiz deneme fırsatı yakalayacak.

Alan Wake 2'yi üç saat boyunca ücretsiz oynamak için herhangi bir Xbox Game Pass üyeliği gerekmiyor. Öte yandan Sword Art Online Fractured Daydream ve The Survivalists yapımalarını bedavaya oynamak istiyorsanız Xbox Game Pass Ultimate, Standard veya Core üyeliklerinden birine sahip olmanız gerekiyor.

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