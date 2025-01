Şubat Ayında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Ortaya Çıktı!

Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden Xbox Game Pass kütüphanesi oyunseverlerin favori oyunlarını kütüphanesine dahil etmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, geçtiğimiz günlerde Ocak ayında Game Pass'e gelecek oyunları açıklamıştı. Şimdiyse Şubat ayında platforma ayak basacak bazı oyunlar gün yüzüne çıktı.

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce şubat ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlardan üç tanesini sızıdırdı. Bu oyunlar arasında Activision yapımı bir oyun da var.

Crash Bandicoot 4, NFL 25 ve Heroes of the Storm Şubat Ayında Game Pass Kütüphanesine Geliyor

Aktarılanlara göre, Xbox Game Pass şubat'ta pek çok önemli yapıma ev sahipliği yapacak. Bu yapımların arasında 470,50 TL'lik fiyatıyla Activision imzalı Crash Bandicoot 4: It's About Time, 2.899,99 TL karşılığında satın alınabilen Madden NFL 25 ve Heroes of the Storm oyunlarının da olacağı iddia ediliyor.

Sözünü ettiğimiz üç yapımın tam olarak ne zaman kütüphaneye ekleneceği bilinmiyor. Ancak Microsoft'un Game Pass için her ayı ikiye ayırdığı ve ilk 15 gün içerisinde bir parti, ayın son 15 günü ise bir parti oyunu daha kütüphaneye eklediğini biliyoruz. Bu bağlamda ayın ilk haftalarında söz konusu oyunların sahiden de Game Pass'e eklenip eklenmeyeceğini öğrenmiş olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...