En Ucuz Oyun Konsolu Olacaktı: Microsoft'un İptal Ettiği Xbox Keystone Ortaya Çıktı!

Microsoft'un Xbox Game Pass için özel olarak geliştirdiği bulut akış konsolu Keystone'un tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

2021 yılında duyurulan bu cihaz, televizyonun altında yer alacak ve Xbox oyunlarını bulut üzerinden oynamaya imkan tanıyacak bir akış kutusu olarak planlanmıştı. Ancak, Microsoft bu cihazın fiyatını makul bir seviyeye indiremeyince Keystone projesini iptal etti.

Xbox Keystone Özellikleri ve Tasarımı Nasıl Olacaktı?

Xbox Keystone, oyun severlerin heyecanla beklediği bir proje olarak ortaya çıkmıştı. Xbox CEO'su Phil Spencer, cihazın 99 veya 129 dolar civarında olması gerektiğini belirtmiş, ancak bu fiyat seviyesine ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etmişti.

Keystone'un tasarımı, yakın zamana kadar sır olarak kalmıştı. Ancak Windows Central tarafından keşfedilen yeni bir patent, cihazın nasıl görüneceğine dair ayrıntıları ortaya koydu.

Patent, cihazın üstünde Xbox Series S'teki siyah dairesel havalandırma deliğine benzer bir dairesel şekil ve ön tarafında bir Xbox güç düğmesi ile USB-A portu bulunduğunu gösteriyor.

Arka tarafta ise HDMI, ethernet ve güç bağlantı noktaları yer alıyor. Sağ tarafında bir Xbox kontrol cihazı eşleştirme düğmesi ve alt kısmında "Hello from Seattle" yazılı bir plaka bulunuyor. Ne yazık ki, bu spesifik formdaki Keystone hiçbir zaman piyasaya sürülmeyecek, ancak en azından cihazın nasıl görüneceğini artık biliyoruz.

Microsoft, Xbox Keystone konsolunu şimdilik rafa kaldırmış olabilir, ancak bu, bulut oyunlarından vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Bulut oyunlarının en büyük engelleri arasında iş modeli ve maliyetler bulunuyor.

Microsoft, Samsung TV Gaming Hub gibi uygulamalarla TV'lerde bulut oyun deneyimini genişletmeye devam ediyor. Gelecekte bulut oyunlarının yerel oynanıştan ayırt edilemez hale gelmesi mümkün ve Microsoft bu alanda ayak izini korumaya kararlı. Keystone projesi hayata geçmese de, bulut oyunlarının geleceği hala parlak görünüyor.