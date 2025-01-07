Yeni Xbox Konsolunun İsmi ve Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir!

Microsoft'un ünlü oyun konsolu serisi Xbox, son olarak 2020 yılında Xbox Series X/S modeliyle karşımıza çıkmıştı. Bu bağlamda şirketin yakın zamanda yeni bir konsol daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Konu hakkında ortaya atılan son iddialarsa sahiden de yeni Xbox konsolu için pek fazla beklemeyeceğimizi işaret ediyor.

Sektörel kaynaklar bir süredir geliştirilen yeni Xbox modelinin olası çıkış tarihi ve ismi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yeni Xbox Prime 2026 Yılında Piyasaya Sürülecek

Aktarılanlara göre ünlü oyun konsolu serisinin yaklaşan modeli, "Xbox Prime" olarak adlandırılacak. Söz konusu ismin ne kadar doğruluk yapına sahip olduğu ise bilinmiyor. En basitinden "Prime" ifadesinin cihazın gerçek ismimi mi olacağı veya kod adı mı olarak mı kullanıldığı merak konusu. İsim iddiasıyla birlikte yeni Xbox konsolunun 2026 yılına raflardaki yerini alacağı da öne sürülüyor.

İsim ve çıkış tarihi ile ilgili söylentilerin yanı sıra yeni konsol ile birlikte piyasaya sürülecek ilk oyun hakkında da bilgiler mevcut. Birçok kaynak, Call of Duty serisinin yeni Infinity Ward Modern Warfare 4 oyununun Xbox Prime konsolu ile çıkış yapacağını işaret ediyor.

Yeni Xbox konsolu ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. İlerleyen süreçte konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...