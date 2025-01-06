CES 2025: Yeni Xbox Kontrolcüsü "The Competitor" Duyuruldu

Adı bile oyunun kurallarını değiştirmek isteyenlere özel olarak verilmiş: Hyperkin, CES 2025’te Xbox ve PC için tasarladığı kablolu, profesyonel tarz kontrolcü The Competitor'ı tanıttı.

The Competitor, PlayStation 5’in DualSense kontrolcüsünü andıran bir tasarıma sahip. Özellikle simetrik analog çubuklar, PS kontrolcülerine benzerliğiyle göz kırpıyor. Klasik Xbox kontrolcülerinin çapraz düzenine aşina olan oyuncular için biraz tartışmalı bir tercih olmuş diyebiliriz.

"Stick Drift" Sorununa Elveda

Buradaki asıl fark tetik ve çubukların "Hall Effect" teknolojisi kullanıyor olması.

Hall Effect sayesinde kontrolcü, mıknatıslarla çalışan ve daha dayanıklı olan parçalar kullanıyor. Bu da kontrolcülerle oyun oynayan herkesin kabusu, Nintendo Switch Joy-Con ve DualSense'te sıkça görülen bir problem olan "stick drift" sorununu ortadan kaldırıyor.

Hall Effect teknolojisi hassasiyeti de artırarak tetik tuşlarında da kullanılıyor ve rekabetçi oyunlarda ciddi bir avantaj sağlıyor.

The Competitor Kontrolcüsü Özellikleri

Beyaz ve siyah renk uyumuyla tasarlanmış kontrolcü oldukça modern bir görünüme sahip. Arkasında tıpkı Xbox Elite Series 2 ve DualSense Edge'de olduğu gibi özelleştirilebilir tuşlar bulunuyor.

Yine PS kontrolcüsüne benzer ayrı ayrı tasarlanmış yön tuşları var. Bu tuşlarla daha hassas kontrol sağlayabiliyorsunuz.

Kontrolcünün alt kısmında ise mikrofonu kolayca kapatabileceğiniz bir düğme bulunuyor.

Ne Zaman Çıkıyor?

Retro oyun aksesuarlarıyla tanınan Hyperkin, modern platformlar için yaptığı nostaljik tasarımlarla dikkat çekmişti. Xbox’un ikonik kontrolcülerinden The Duke ve The DuchesS’i yeniden piyasaya sürerek büyük ilgi topladı.

Ancak Hyperkin, The Competitor için çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Bu model CES 2025’te daha kapsamlı incelenecek. Muhtemel fiyat bilgisinin o zaman açıklanmasını bekleyebiliriz.