Popüler Xbox Live Gold Aboneliği Tarih Oluyor!

Microsoft, Xbox Live Gold aboneliğini kaldırıyor olabilir. Bu hamle, uzunca yıllardır hizmette yer alan "Xbox Live" markasının sonunun geldiği anlamına geliyor. İlk kez 2013 yılında Xbox 360'ta kullanılmaya başlanan Games with Gold'un da bu kararla birlikte kaldırılacağı bildiriliyor.

Haber ilk olarak WindowsCentral'da görüldü ancak bağlantı kısa süre sonra kaldırıldı. Yine de değişiklikleri fark eden pek çok kullanıcı sonrası detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Görünüşe göre Microsoft, Xbox Live Gold'u "Xbox Game Pass Core" adlı yeni bir abonelikle değiştirecek. Geçişin ise 1 Eylül'de gerçekleşeceği söyleniyor.

Xbox Live Gold, "Xbox Game Pass Core" Olarak Değiştiriliyor

Game Pass Core katmanının Xbox Live Gold ile aynı fiyata sahip olacağı bildiriliyor. Bu da aylık 9.99 dolar ya da yıllık abonelik için 59.99 dolar ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Yeni katmanın abonelerin çevrimiçi çok oyunculu oyun oynamasına ve özel Game Pass indirimlerine ve fırsatlarına erişmesine izin vereceği bildiriliyor.

Aboneler ayrıca aralarında birçok popüler oyunun bulunduğu 25'ten fazla Game Pass oyununa erişebilecek ve Microsoft sonraki aylarda listeye daha fazla oyun ekleyecek.

Ayrıca mevcut Xbox Live Gold abonelerinin otomatik olarak Game Pass Core abonelerine dönüştürüleceği bildiriliyor. Live Gold üyelerinin daha önce edindikleri ücretsiz oyunlar da hesaplarında kalmaya devam edecek.

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