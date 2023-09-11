Microsoft'tan Yeni Hamle: Xbox Mastercard ile Tanışın!

Microsoft'un blog sayfasından yeni bir yazı yayınlandı. Bu yazıya göre Xbox, kendi kredi kartını çıkaracak. Şirketin "Xbox Mastercard" olarak tanıttığı kart, oyunculara birçok avantaj sağlayacak.

Xbox'ın bu hamlesi, oyuncuların Xbox'tan daha fazla faydalanmasına ve daha fazla alışveriş yapmasına yol açacak.

Ne İşe Yarayacak?

Microsoft, kredi kartını 21 Eylül'den itibaren ABD'deki test kullanıcılarının kullanımına açacak. Xbox kart ile yapılacak alışverişlerde, oyunlarda ve eklentilerde kullanılabilecek puanlar birikecek.

Xbox Mastercard, kart üyelerinin günlük alışverişlerde kart puanları kazanmalarına ve bu puanları Xbox'ın kendi mağazasında kullanmalarına olanak tanıyacak.

Xbox Mastercard'ı kullanacak oyuncular, satın alma işlemlerinde harcadıkları her 1 ABD doları karşılığında kart puanı kazanabilecek. Oyuncuların hangi satın alma işlemlerinde puan kazanacakları ayrıntılı olarak açıklandı.

İşte kartın kullanım alanları:

Xbox ve Microsoft: Microsoft Store'daki uygun ürünlerde 5 kat kart puanı,

Microsoft Store'daki uygun ürünlerde 5 kat kart puanı, Yayın Hizmetleri: Netflix ve Disney+ gibi uygun yayın hizmetlerinde 3 kat kart puanı,

Netflix ve Disney+ gibi uygun yayın hizmetlerinde 3 kat kart puanı, Yemek Teslimat Hizmetleri: Grubhub ve DoorDash gibi uygun yemek dağıtım hizmetlerinde 3 kat kart puanı,

Grubhub ve DoorDash gibi uygun yemek dağıtım hizmetlerinde 3 kat kart puanı, Günlük Alışverişler: Diğer tüm günlük alışverişlerde 1 kat kart puanı.

Kredi kartının 2024 yılında ABD'deki tüm Xbox oyuncularına sunulması bekleniyor. Oyunlarda, film ve dizilerde, elektronik cihazlarda kullanılabilecek Mastercard, birçok oyuncunun satın alma işlemlerini daha pratik hâle getirecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.