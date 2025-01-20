Xbox Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Oyunları Çok Ucuza Alabilirsiniz

Xbox mağazasında "Publisher Spotlight Serisi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Insurgency: Sandstorm, Prince of Persia The Lost Crown, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Çok uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 27 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Xbox Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı 10 Second Ninja X 25 TL 2,50 TL %90 Prince of Persia The Lost Crown 1.000 TL 500 TL %50 Watch Dogs 2 - Gold Edition 2.050 TL 307,50 TL %85 Watch Dogs: Legion - Deluxe Sürüm 675 TL 101,25 TL %85 Tom Clancy’s The Division 2 1.000 TL 250 TL %75 Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Paketi 920 TL 138 TL %85 Far Cry Primal Apex Sürüm 122,50 TL 40,42 TL %67 Atomic Heart 1.150 TL 460 TL %60 The Crew Motorfest Çapraz Platform Paketi 1.450 TL 435 TL %70 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition 525 TL 173,25 TL %67 A Knight's Quest 71,25 TL 14,25 TL %80 A Plague Tale: Requiem 775 TL 271,25 TL %65 Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Sürüm 1.600 TL 640 TL %60 Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 950 TL 285 TL %70 Hello Neighbor 2 113,75 TL 45,50 TL %60 Insurgency: Sandstorm - Ultimate Edition 1.900 TL 1.045 TL %45 Isonzo Deluxe Sürüm 113,75 TL 28,43 TL %75 The Surge 90 TL 13,50 TL %85 Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Gold Edition 2.800 TL 2.100 TL %25

Çok sayıda oyunun indirime girdiği Xbox kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.