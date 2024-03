Xbox Partner Preview Etkinliği Duyuruldu: Nasıl İzlenir?

Ocak ve Şubat aylarında olmak üzere iki canlı yayın düzenleyen Microsoft, 2024'e yüksek bir tempoda başladı. Şirket, yeni bir duyuru yaptı ve Xbox Partner Preview yayınını düzenleyeceğini açıkladı.

6 Mart 2024 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00'da başlayacak olan sunumda 12'den fazla oyun görülecek. Tam olarak liste açıklanmasa da yarın gerçekleşecek olan etkinlikte birçok oyunun görüleceği söyleniyor.

Xbox Partner Preview Etkinliğine Dair Detaylar

6 Mart'ta düzenlenecek olan canlı yayında Ara: History Untold, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle ve Senua’s Saga: Hellblade II oyunları hakkına güncel haberler gelmesi bekleniyor.

Bunların haricinde Capcom'un Kunitsu-Gami: Path of the Goddess'i başta olmak üzere Electronic Arts'tan Tales of Kenzera: Zau ve Nexon'dan da The First Berserker: Khazan gibi oyunları da canlı yayında görebiliriz.

Microsoft, Mart ayında düzenleyeceği üçüncü canlı yayında yeni oyun duyuruları ve geliştirme aşamasındaki oyunların çıkış tarihi duyurularını yapacağı söyleniyor. Ayrıca yeni oynanış gösterimlerinin de yapılacağı iddia ediliyor.

30 dakikalık bir sürmesi beklenen etkinlik üç farklı platformda izlenebilecek. Twitch (Xbox), Twitch (Xbox ASL) ve YouTube platformlarından Türkçe de dahil kırk farklı dilde izlenebilecek.