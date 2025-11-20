Xbox Partner Preview Sırasında Gösterilenler

Xbox Partner Preview sunumu, geçtiğimiz dakikalarda tamamlandı. Yepyeni duyuruların yanı sıra, halihazırda geliştirilme aşamasında olan oyun hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Biz de sunum sırasında gösterilenleri bu haberimizde sizler için bir araya getirelim istedik.

Xbox Partner Preview Sırasında Neler Gördük?

Otuz dakika civarı bir uzunluğu olan son Xbox Partner Preview sunumu sırasında, ARMATUS, Vampire Crawlers, Zoopunk ve Raji: Kaliyuga gibi yeni oyun duyurularının yanı sıra, 007 First Light, Crowsworn, REANIMAL ve HITMAN World of Assassination için de yeni gelişmeler yaşandı.

Armatus Duyuruldu

The Mound: Omen of Cthulhu Oynanış Fragmanı

Dave the Diver Xbox İçin de Yayınlandı

Crowsworn İlk Günden Game Pass Servisine de Geliyor

Echo Generation 2 Duyuruldu

Vampire Crawlers İlk Günden Game Pass Servisine Gelecek

Aston Martin Valhalla, 007 First Light'ta Olacak

Roadside Research Duyuruldu

Total Chaos Konsollar İçin Çıktı

REANIMAL Çıkış Tarihi Duyuruldu

Erosion Duyuruldu

Zoopunk Duyuruldu

CloverPit Çıkış Fragmanı

Eminem vs. Slim Shady, HITMAN'e Geliyor

Tides of Annihilation Mirror Combat Oynanış Fragmanı