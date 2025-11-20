Xbox Partner Preview Sırasında Gösterilenler
Bir Xbox Partner Preview sunumunu daha geride bıraktık. Heyecan verici duyurulara sahne olup, pek çok oyun ekranımıza getirildi. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni Xbox Partner Preview, birçok duyuruya sahne oldu.
- Beklenen oyunlar ile ilgili yeni gelişmelere ek olarak, yeni oyun duyurularıyla da karşılaştık.
- Duyurular bağlamında Game Pass servisine gelecek olan yeni oyunlar da ortaya çıktı.
Xbox Partner Preview sunumu, geçtiğimiz dakikalarda tamamlandı. Yepyeni duyuruların yanı sıra, halihazırda geliştirilme aşamasında olan oyun hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Biz de sunum sırasında gösterilenleri bu haberimizde sizler için bir araya getirelim istedik.
Xbox Partner Preview Sırasında Neler Gördük?
Otuz dakika civarı bir uzunluğu olan son Xbox Partner Preview sunumu sırasında, ARMATUS, Vampire Crawlers, Zoopunk ve Raji: Kaliyuga gibi yeni oyun duyurularının yanı sıra, 007 First Light, Crowsworn, REANIMAL ve HITMAN World of Assassination için de yeni gelişmeler yaşandı.
- Armatus Duyuruldu
- The Mound: Omen of Cthulhu Oynanış Fragmanı
- Dave the Diver Xbox İçin de Yayınlandı
- Crowsworn İlk Günden Game Pass Servisine de Geliyor
- Echo Generation 2 Duyuruldu
- Vampire Crawlers İlk Günden Game Pass Servisine Gelecek
- Aston Martin Valhalla, 007 First Light'ta Olacak
- Roadside Research Duyuruldu
- Total Chaos Konsollar İçin Çıktı
- REANIMAL Çıkış Tarihi Duyuruldu
- Erosion Duyuruldu
- Zoopunk Duyuruldu
- CloverPit Çıkış Fragmanı
- Eminem vs. Slim Shady, HITMAN'e Geliyor
- Tides of Annihilation Mirror Combat Oynanış Fragmanı
- Raji: Kaliyuga Duyuruldu