Çok Sevilen Tır Sürme Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam kısa bir süre önce simülasyon oyunu denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Euro Truck Simulator 2 için önemli bir indirim yaptı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Euro Truck Simulator 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam kısa bir süre önce Euro Truck Simulator 2'nin fiyatında yüzde 75 oranında indirime gitti. Bu kampanyayla birlikte oyunun fiyatı 10,09 dolardan (459 TL) 2,52 dolara (114 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte söz konusu kampanyanın 24 Mayıs'a kadar süreceğini belirtelim.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2 tır sürerek saatlerinizi keyifle geçirebileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Yapımda teslim aldığınız yükleri herhangi bir zarar gelmeden ve zamanında teslim etmeniz gerekiyor. Ancak bunu yaparken özellikle uzun yollarda uyku gibi temel ihtiyaçlarınızı da görmezden gelmemelisiniz. Aksi takdirde kaza yapabilirsiniz ve çok ciddi tamir masrafları ödemek zorunda kalabilirsiniz. Avrupa’yı uçtan uca dolaşma imkanı sunan Euro Truck Simulator 2 kısacası tır sürücülerinin hayatına yakından bakmamızı sağlıyor.

Euro Truck Simulator 2 Türkçe Desteği Var mı?

Euro Truck Simulator 2'nin Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz desteğinin mevcut olduğunu görebiliyoruz. Yani oyundaki tüm detayları herhangi bir dil bariyerine takılmadan Türkçe dilinde deneyimleyebiliyorsunuz.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 ya da eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 ya da Intel HD 630 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600 ya da eşdeğeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Editörün Yorumu

Euro Truck Simulator 2’ye daha önce saatlerini gömmüş birisi olarak bu oyunun benim için çok farklı bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de bu tür simülasyon oyunlarına meraklıysanız ve özellikle tır sürmeyi seviyorsanız söz konusu yapımı halihazırda indirimdeyken satın almanızı öneririm.