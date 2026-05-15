Samsung'dan Çok Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S12'nin işlemcisi sızdırıldı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy Tab S12'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 11 inç civarı

11 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

Samsung Galaxy Tab S12'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni tabletinde Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli Galaxy Tab S11'de Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemci de çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Samsung Galaxy Tab S12'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Tab S12'nin ekranı 11 inç civarı büyüklüğünde olacak. Tablet, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Tab S11'de 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12'de 1600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Tab S12'nin 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy Tab S11, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Tab S12 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Tab S12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite ve Galaxy Tab A11 dahil olmak üzere Samsung'un pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12 Türkiye'de satışa sunulacaktır.

Samsung Galaxy Tab S12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Tab S11'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 44 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy Tab S12'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 47 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Tab S12'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.