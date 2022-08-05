Xbox Series S Sahiplerine Müjde: Performans Artışı Yolda

Microsoft, Xbox Series S oyun geliştiricilerine konsoldaki bellek üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Yakın zamanda geliştiriciler için yeni bir Xbox yazılım geliştirme kiti piyasaya sürüldü ve geliştiricilerin Xbox Series S oyunlarına erişmesi için daha fazla bellek imkân tanınıyor ve belirli oyunlarda performans artışı sağlanıyor.

Microsoft'un Game Dev ekibi, güncellemeleri detaylandıran bir videoda konuyu şöyle özetliyor:

"Artık Xbox Series S geliştiricileri için yüzlerce ek belleğe sahip. Bu, geliştiricilere bellek üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor ve bu da bellek kısıtlı koşullarda grafik performansını iyileştirebiliyor."

Geliştiriciler Bellek Konusunda Daha Rahat Çalışacaklar

299 dolar'lık Xbox Series S, 120 fps'ye kadar 1440p oyun oynama kapasitesine sahip bir konsol olarak piyasaya sürüldü ancak birçok oyun yalnızca 1080p'ye ulaştı ve daha güçlü Xbox Series X'in daha yüksek kare hızlarına da sahip değil. Xbox Series X çok daha fazla GPU gücü ve 16 GB RAM'e sahipken, daha küçük Xbox Series S sadece 10 GB'a sahip. Microsoft, işletim sistemi görevleri için yaklaşık 2 GB ayırdığından, geliştiricilerin S Serisinde yaklaşık 8 GB bellekle çalışması gerekiyor.

Bu bellek kısıtlamaları Digital Foundry tarafından detaylandırıldı ve geliştiricilerin Xbox Series S için oyunları optimize etme konusunda biraz zorluk yaşadıkları bildirildi. Microsoft'un küçük de olsa iyileştirmeleri, Xbox Series S için oyun geliştirme konusundaki bu sorunların bir kısmını azaltmaya yardımcı olabilir.