Şaka Değil Gerçek: Xbox Series S Tasarımlı Ekmek Kızartma Makinesi Satışta!

Xbox Series S piyasaya sürülmesiyle birlikte kompakt tasarımı nedeniyle oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Peki bu tasarımı ekmek kızartma makinesinde görebileceğinizi söylesek ne düşünürdünüz?

Daha önce bir buzdolabına dönüştürülen Xbox Series S tasarımı şimdi de yeni bir ekmek kızartma makinesine hayat veriyor.

Xbox Series S ekmek kızartma makinesinin görüntüleri ilk olarak yaklaşık bir yıl önce Fransız web sitelerinde ortaya çıktı ancak Wario64 tarafından tespit edildiği üzere Walmart şimdi ekmek kızartma makinesini 39,99 dolara satmaya başladı.

Xbox Series S Tasarımlı Ekmek Kızartma Makinesi Neler Sunuyor?

Ekmek kızartma makinesi, kendine özgü siyah havalandırmasıyla bir Xbox Series S gibi görünse de ekmeğinizi kızartmak için gerçekten isteyeceğiniz bir dizi özellik de içeriyor.

Altı kademeli kızartma, çıkarılabilir bir kırıntı tepsisi, LED geri sayım ve bir buz çözme düğmesi bulunan Xbox Series S tasarımlı ekmek kızartma makinesini asıl ön plana çıkaran özelliği, Xbox logosunu ekmeğinize basabilmek gibi görünüyor.

Ürünün Türkiye pazarına gireceği düşünülmese de bazı ithalatçı aracılar tarafından ülkemizde de satılması mümkün olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.