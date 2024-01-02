Microsoft'un Yeni Oyun Kontrolcüsü: Switch'e Karşı Büyük Hamle!

Microsoft, 2023 yılında Xbox Game Pass ve Cloud Gaming'e odaklanarak oyun platformu yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi son olarak Switch Joy-Con'u anımsatan yeni bir Xbox kontrolcüsü üzerinde çalışıyor.

Microsoft Odağını Xbox Game Pass ve Cloud Gaming'e Çeviriyor!

2021'deki patent başvurusuna göre, bu yeni kontrolcü Nintendo Joy-Con'a benzeyen iki parçadan oluşuyor ve ayarlanabilir bir tutma mekanizması sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. Dikey veya yatay olarak kullanılabilen kontrolcü telefonlar, tabletler ve harici cihazlar ile mükemmel bir entegrasyon sunacak.

Patent tasarım odaklı olmasına rağmen kontrolcünün arkasındaki teknoloji hakkında ipuçları veriyor. Muhtemelen Bluetooth üzerinden bağlantı ve çoklu platform desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Microsoft'un güncel stratejisiyle uyumlu bir yaklaşım gibi görünüyor. Cihazın PlayStation Portal'a doğrudan bir rakip olup olmadığını söylemek için henüz erken. Microsoft'un odak noktası bulut oyun teknolojisinin erişim alanını genişletmek ve kullanıcılarına rahat bir kontrol cihazı deneyimi sunmak.

Yeni Xbox kontrolcüsünün ne zaman piyasaya sürüleceği veya fiyatının ne olacağı henüz net değil fakat Microsoft'un oyun yatırımlarına devam ettiği ve çeşitli alanlarda patent başvurularında bulunduğu göz önüne alındığında oyunseverlere heyecan verici bir gelecek vadeden bu yeni kontrolcü Xbox ekosistemini daha da genişletecek gibi görünüyor.

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