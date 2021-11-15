Xbox Series X Gucci Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Xbox Series X Gucci fiyatı ile şaşırtmayı başardı. Microsoft ve Gucci arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında üretilen özel sürüm çok yakında satışa sunulacak. Özel sürüme ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Xbox Series X Gucci Fiyatı ile Oyuncuları Şaşırttı

Amerika birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft ve İtalya merkezli moda markası Gucci arasında bir iş birliği yapıldı. Yapılan iş birliği kapsamında Xbox Series X isimli yeni nesil oyun konsolunun özel bir sürümü üretildi.

Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan Xbox Series X Gucci, bavul benzeri bir taşıma çantası ile birlikte geliyor. Taşıma çantasının üzerinde pembe ve lacivert renkli iki adet şerit bulunuyor. Orta kısımda büyük harfler ile XBOX yazısının yer aldığı çantanın kenarları sarı renge sahip.

Xbox Series X isimli yeni nesil oyun konsolunun özel sürümünün üzerinde Guccio Gucci'nin baş harfleri yer alıyor. Harfler konsolun tamamını kaplamış. Konsolun yanı sıra kontrolcüler de özel olarak tasarlandı. Kontrolcülerde tıpkı taşıma çantasındaki gibi pembe ve lacivert şeritler bulunuyor.

Taşıma çantası, konsol, iki adet kontrolcü ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile birlikte gelen Xbox Series X Gucci, sahip olduğu fiyat etiketi ile çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu. Özel sürümün fiyatı 10 bin dolar olarak açıklandı.

İlginç tasarımı ve fiyat etiketi ile dikkat çeken özel sürüm 17 Kasım tarihinden itibaren Gucci web sitesi üzerinden satışa sunulacak. Fiyatı ile dudak uçuklatan özel sürüm 100 ürün ile sınırlı olacak. Dolayısıyla bu ürüne dünya genelinde yalnızca 100 kişi sahip olabilecek.

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