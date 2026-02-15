Xbox'ın Büyük Hayallerle Sunulan Özelliği Kaldırılıyor! Tarih Verildi

Xbox Social Clubs oldukça uzun bir süre önce Discord sunucularının konsola eklenmiş benzer bir versiyonu olarak tanıtılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından bu özellik tamamen rafa kaldırılıyor. Kullanıcılar, oyun oynayacak birilerini bulmak açısından faydalı olsa da beklentileri tam olarak karşılayamayan bu özelliğe çok yakın bir zamanda veda etmek zorunda kalacak.

Xbox Social Clubs Ne Zaman Kapatılacak?

Xbox Social Clubs, Nisan 2026 yılında tamamen kapatılacak. Belirtilen tarih geldiğinde kullanıcılar tarafından ne kadar çok kulüp oluşturulmuşsa hepsinin fişi çekilecek. Bunlarla birlikte paylaşılan ekran görüntüleri ve oyuncuların sohbetleri de dahil olacak. Kulüp oluşturma özelliği ise şimdiden devre dışı bırakıldı. Bu noktadan sonra yeni bir kulüp kurmak mümkün olmayacak.

Yine de birkaç kulüp kalmaya devam edecek. Oyun geliştiricileri ve yayıncıları tarafından yönetilen resmi kulüplere hâlâ erişilebilecek fakat resmi kulüpler ile oyuncuların kurduğu sosyal kulüpler arasında büyük bir fark bulunuyor. Bu kulüpler daha çok bilgi vermek, güncellemeler hakkında duyuru yapmak gibi amaçlarla tercih ediliyor. Dolayısıyla oyuncular daha farklı alternatiflere yönelmek zorunda.

Social Clubs Neden Kapatılacak?

Social Clubs'ın kaldırılmasının en önemli sebeplerinden biri yeterince yaygın bir şekilde kullanılmaması. Çoğu kulüp başlangıçta büyük hevesle açılmış olsa da zamanla bomboş bir hâle geldi. Bu düşük kullanım oranı, Discord entegrasyonundan sonra daha da zayıfladı. İki şirketin arasındaki iş birliğinin sonucunda zaten kan kaybeden özellik neredeyse yok olma eşiğine geldi. Microsoft'un platformu daha sadeleştirme çabası da kulüpler için son nokta oldu.

Social Clubs Kapandıktan Sonra Ne Olacak?

Xbox, Microsoft ile Discord arasındaki anlaşma sayesinde Discord entegrasyonuna kavuştu ancak uygulamanın Türkiye'de erişime engelli olması nedeniyle bu alternatiften yararlanmanız mümkün olmayacak. Bunun yerine Xbox'ın standart mesajlaşma özelliğinden faydalanmanız gerekecek. Ayrıca oyunlarda tanıştığınız kişilere arkadaşlık isteği gönderebileceksiniz.

Microsoft, çok sevilen, içinde değerli paylaşımların olduğu bir kulübü olanlara bunların içindeki ekran görüntüleri ve diğer içerikleri yedeklemek ve farklı bir topluluk odaklı platforma taşımak için Nisan 2026'ya kadar süre veriyor. Süre dolmadan önce Discord benzeri uygulamalar bulmak iyi bir fikir olabilir.