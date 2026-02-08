Yeni Xbox'ın Detayları Ortaya Çıktı! Steam Oyunlarını Bile Oynatacak

Yeni nesil Xbox ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bir sonraki Xbox konsollarının çok büyük değişikliklerle birlikte geleceği iddia edildi. Önceki nesilden farklı olarak Xbox mağazası ile sınırlı kalınmayacağı, genel olarak Windows bilgisayarlardan farksız bir deneyim sunacağı belirtildi. Bu gelişmeler, oyuncuların yakın gelecekte bir oyun konsolundan çok daha fazlasını alacağına işaret ediyor.

Yeni Nesil Xbox Nasıl Olacak?

Yeni nesil Xbox'ın temelde Windows 11 tabanlı bir sistemle birlikte geleceği belirtildi. Bu, Steam ve Epic Games de dahil olmak üzere birçok oyun platformundaki oyunun yeni Xbox'larda da oynanabileceği anlamına geliyor. Aslına bakacak olursanız bu yakın zamanda Epic Games'ten Steve Allison tarafından yapılan açıklama ile örtüşüyor.

Allison, yakın zamanda yaptığı bir söyleşide Microsoft ile görüşmelerin yapıldığını, yeni nesil Xbox'ın çıktığı ilk gün Epic Games'in mağazasının da erişime açık olmasının planladığını ifade etti. Hatta Microsoft'un da bu konuda olumlu bir tavrı bulunuyor. Teknoloji devinin eğer politikasında herhangi bir değişiklik olmazsa Epic'in istemcisinin de yeni konsolda yer almasından memnuniyet duyacağını ifade ettiği belirtildi.

Diğer iddialar arasında cihazın hemen hemen her türlü amaç doğrultusunda kullanabileceği yer alıyor. Kimi zaman onu akıllı televizyon kimi zaman Windows 11 işletim sistemine sahip bir masaüstü bilgisayarda yapıldığı gibi müzik dinleme, kod yazma ve daha pek çok amaçla tercih edilebilecek. En önemlisi, mevcut Xbox One, Series X / S oyunları yine sorunsuz bir şekilde çalışacak.

Bu arada AMD CEO'su Lisa Su tarafından yatırımcı görüşmelerinde verdiği ipuçlarına göre yeni nesil Xbox, gücünü AMD tarafından özel olarak tasarlanan Magnus kod adlı bir işlemciden alacak. Microsoft şimdiye kadar herhangi bir ipucu paylaşmasa da bu konsolun 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hatta AMD'den gelen ipuçları da bu tarihi gösteriyor.