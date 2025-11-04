Bu Fiyatlar Kaçmaz! Popüler Oyunlar İndirime Girdi

Microsoft’un dijital oyun platformu Xbox Store, popüler yapımları uygun fiyatlarla buluşturan yeni bir kampanya başlattı. Peki fiyatlar ne durumda? İşte Xbox Store’da indirime giren oyunlar ve kapmanya oranları...

Xbox Store'da İndirime Giren Oyunlar

Microsoft’un Xbox Store kampanyasıyla birçok popüler oyun büyük indirimlerle oyuncularla buluştu. The Outlast Trials, 876 TL’den 262,80 TL’ye düşerken yüzde 70 oranında indirim uygulanmış oldu. Ghostrunner ise 169 TL yerine sadece 42,25 TL’ye satılıyor.

Öte yandan DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL’den 409,50 TL’ye inerken, Sniper Elite V2 Remastered 98,75 TL yerine 9,87 TL’ye satılıyor. Batman: Arkham Collection ise 307,50 TL’den 46,12 TL’ye düşerken, Paint the Town Red 66,38 TL’den 26,55 TL’ye indi. Son olarak Thief Simulator de 56,25 TL yerine sadece 11,25 TL’ye satışta.

Xbox Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı The Outlast Trials 876 TL 262,80 TL (-70%) Ghostrunner 169 TL 42,25 TL (-75%) Ghostrunner 2 719 TL 179,75 TL (-75%) DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL 409,50 TL (-50%) Sniper Elite V2 Remastered 98,75 TL 9,87 TL (-90%) Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL (-85%) Stranded Deep 66,38 TL 33,19 TL (-50%) Paint the Town Red 66,38 TL 26,55 TL (-60%) Disco Elysium - The Final Cut 395,29 TL 118,58 TL (-70%) Thief Simulator 56,25 TL 11,25 TL (-80%) The Long Dark 628 TL 314 TL (-50%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirime giren oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.