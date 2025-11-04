Bu Fiyatlar Kaçmaz! Popüler Oyunlar İndirime Girdi
Microsoft'un dijital oyun platformu Xbox Store'da popüler yapımları kapsayan kampanya başladı. İşte indirime giren oyunlar ve fiyatları...
⚡ Önemli Bilgiler
- Xbox Store'da birçok oyun için indirim başladı.
- Popüler yapımlar kampanya sırasında öne çıktı.
Microsoft’un dijital oyun platformu Xbox Store, popüler yapımları uygun fiyatlarla buluşturan yeni bir kampanya başlattı. Peki fiyatlar ne durumda? İşte Xbox Store’da indirime giren oyunlar ve kapmanya oranları...
Xbox Store'da İndirime Giren Oyunlar
Microsoft’un Xbox Store kampanyasıyla birçok popüler oyun büyük indirimlerle oyuncularla buluştu. The Outlast Trials, 876 TL’den 262,80 TL’ye düşerken yüzde 70 oranında indirim uygulanmış oldu. Ghostrunner ise 169 TL yerine sadece 42,25 TL’ye satılıyor.
Öte yandan DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 819 TL’den 409,50 TL’ye inerken, Sniper Elite V2 Remastered 98,75 TL yerine 9,87 TL’ye satılıyor. Batman: Arkham Collection ise 307,50 TL’den 46,12 TL’ye düşerken, Paint the Town Red 66,38 TL’den 26,55 TL’ye indi. Son olarak Thief Simulator de 56,25 TL yerine sadece 11,25 TL’ye satışta.
Xbox Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Outlast Trials
|876 TL
|262,80 TL (-70%)
|Ghostrunner
|169 TL
|42,25 TL (-75%)
|Ghostrunner 2
|719 TL
|179,75 TL (-75%)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|819 TL
|409,50 TL (-50%)
|Sniper Elite V2 Remastered
|98,75 TL
|9,87 TL (-90%)
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL (-85%)
|Stranded Deep
|66,38 TL
|33,19 TL (-50%)
|Paint the Town Red
|66,38 TL
|26,55 TL (-60%)
|Disco Elysium - The Final Cut
|395,29 TL
|118,58 TL (-70%)
|Thief Simulator
|56,25 TL
|11,25 TL (-80%)
|The Long Dark
|628 TL
|314 TL (-50%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirime giren oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.