Xbox'ta 7 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Black Ops 6 ve Dahası!

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde yedi oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 2 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Yes, Your Grace ve Post Trauma'yı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Ball Xenoverse 2, Dead by Daylight, Catan ve Warhammer 40,000: Rogue Trader'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor.

Kampanya sürecinde Call of Duty Black Ops 6'nın yalnızca multiplayer ve Zombies modlarına erişilebiliyor. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen FPS oyununun multiplayer modunda başarılı şekilde tasarlanmış haritalar bulunuyor. Bu haritalar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen Dead by Daylight, hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan oyunda dört oyuncu jeneratörü çalıştırıp kaçmaya çalışıyor. Bir oyuncunun ise bunu engellemesi gerekiyor.

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği Dragon Ball Xenoverse 2, en iyi anime oyunları arasında yer alıyor. Aksiyon, macera ve dövüş türlerindeki yapım, Dragon Ball evrenine özgü dinamik dövüşler sunuyor. Dövüşler genellikle hızlı tempolu ve aksiyon doludur. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da mevcut.

Owlcat Games tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Rogue Trader, izometrik kamera açısına sahip RPG türünde bir oyun. Derin bir hikâye, karakter geliştirme ve seçimlere dayalı sonuçlar içeren yapımda sıra tabanlı taktiksel savaşlar bulunuyor. Savaşlarda Çevrenin ve karakter yeteneklerinin stratejik kullanımı son derece önemli.