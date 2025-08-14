Xbox Çöktü Mü? Sunuculara Erişilemiyor

Microsoft'a ait oyun platformu Xbox'ta köklü sunucu sorunları yaşanıyor. Sorunun kaynağı henüz tespit edilemezken; arkadaş davet etme, parti sohbeti ve mesajlaşma gibi temel Xbox işlevlerinde aksamalar meydana geldi. Xbox sunucu sorunlarından Xbox Series X/S ve Xbox One kullanıcıları etkilendi. Süreçte Xbox Game Pass ve mağaza hizmetlerinin yara almadığı doğrulandı. Ancak gelen geri bildirimlere göre Battlefield 6'nın beta süreci ciddi şekilde aksadı. Battlefield 6 yakın zamanda ön sipariş ve ücretsiz açık beta sürecine açılmıştı.

Xbox Sunucuları Ne Zaman Düzelecek?

Xbox destek ekibi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu aksaklığın, oyunlara doğrudan erişimi engellemediğine dikkat çekildi. Kullanıcılar şu an bireysel çok oyunculu veya tek oyunculu yapımları sorunsuz bir şekilde oynayabiliyor. Xbox ekibi, beş ayrı serviste çok ciddi kesintiler yaşandığını doğruladı. Microsoft mühendisleri, problemin çözümü için yoğun mesai harcıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği bilinmiyor.

Microsoft, kesintinin sebebini resmi olarak doğrulamasa da, Xbox sistemlerinin teknik bir arızadan ötürü çökmüş olabileceği düşünülüyor. Genel anlamda geri dönüşlere bakıldığı zaman bu bir siber saldırı gibi durmuyor.

Battlefield 6 Beta Süreci Duraksadı

Açık betanın keyfini çıkarmak isteyen Battlefield 6 oyuncularının ilgisi yarım kaldı. Şu sıralar Xbox üzerinden takım kurmak teknik olarak mümkün değil. Battlefield 6 ikinci açık beta, hafta sonu itibarıyla başlamıştı. Süreç, 17 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edeceğinden, Xbox sunucularının çökmesi her ne kadar talihsiz olsa da, ilk betası çok büyük ilgi gören Battlefield 6 için büyük bir kayıp olarak görülmüyor.