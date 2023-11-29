Xbox'ta Kasım Rüzgarı: Yepyeni Özellikler Kapıda!

Kullanıcılar, PC'deki Xbox uygulamasında artık Kompakt Mod özelliğine erişebilecekler. Bu mod, özellikle taşınabilir cihazlarda kullanıcı dostu bir deneyim sunarak oyun oynama imkanını daha geniş bir ekranda olduğu gibi rahatlatmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, sol üst köşede bulunan profil simgesine tıklayarak bu özelliği etkinleştirebilecekler.

Yeni güncelleme ayrıca Japonca klavye desteklerini de getiriyor. Kullanıcılar, konsollarında Japonca dil desteğini ve farklı klavye düzenlerini seçebilecekler. Bu, özellikle Japonca karakterleri içeren oyunları oynarken veya yazışırken kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak.

Ücretsiz Oyunları Kaçırmayın!

Tatil sezonuna özel olarak, Xbox Free Play Days kapsamındaki ücretsiz oyunlara ilişkin konsol bildirimleri de bu güncellemeyle geliyor. Eğer kullanıcıların diledikleri oyunlar bu etkinlikte ücretsiz olarak sunuluyorsa, konsolları anında bunu bildirecek.

Ayrıca, Xbox Wireless Controller'ların yeni firmware güncellemesi de bu güncellemeyle sunulacak. Bu güncelleme ile Elite Series 2 ve Xbox Adaptive Controllers için klavye eşleme Shift modunu aktifleştiren bir düzeltme ve bazı kullanıcıların önceki firmware güncellemelerini alamama sorunlarına çözüm sunulacak.

Xbox, kullanıcıların geri bildirimlerini her zaman önemsiyor. Güncelleme hakkında daha fazla bilgi almak, destek almak veya geri bildirimde bulunmak isteyenler, resmi Xbox Support sitesini ziyaret edebilirler. Ayrıca, Xbox Insider Hub aracılığıyla Xbox'un geleceğini şekillendirmek ve yeni özelliklere erken erişim sağlamak da mümkün.

Güncellemelerle gelen yenilikler, Xbox platformunun genel kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Kullanıcıların geri bildirimleri ve destek ihtiyaçları için resmi Xbox Support sitesi, daha fazla bilgi almak isteyenler için bir kaynak olarak sunuluyor. Xbox Insider Hub ise Xbox'un geleceğine katkı sağlamak isteyenlere erken erişim imkanı sunuyor.