Bluey Özel Tasarımlı Xbox Series X Tanıtıldı: Çekilişle Sahip Olmak Mümkün!

Microsoft, Xbox Series X konsolunun ve Xbox kablosuz kontrol cihazının özel bir sürümünü daha piyasaya sürdü.

Sınırlı sayıda üretilen bu yeni varyant, benzersiz bir estetiğe sahip olan Bluey Xbox olarak adlandırılıyor.

Bilmeyenler için Bluey: Video Game, Avustralya'nın popüler animasyon çocuk şovuna dayanıyor. Oyun Xbox, PlayStation, Switch ve PC'de satışa sunuldu. Microsoft markaya olan ilginin farkında olmalı ki Willy Wonka'nın ardından yeni bir özel varyant daha görmemizi sağladı.

Bluey Xbox Series X Çekilişine Katılmayı Unutmayın

The perfect way to play Bluey The Videogame: with a #Bluey Xbox!



Follow and RT with #BlueyXboxSweepstakes for a chance to win a custom @OfficialBlueyTV Xbox Series X & controller.



Ages 18+. Ends 12/13/23. Rules: https://t.co/o7jQCwIfzY pic.twitter.com/fNgd2iXjHe — Xbox (@Xbox) November 17, 2023

Bu özel sürüm Xbox'ı kazanma şansına sahip olmak için Xbox'ı X'te takip etmeniz ve şirketin çekiliş gönderisini yeniden paylaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda en az 18 yaşında olmanız ve Xbox'ın mevcut olduğu bir ülkede ikamet etmeniz gerektiğini belirtmekte fayda var.

Bluey Xbox ve kontrol cihazına baktığımızda baş karakter ve onun ikonik açık mavi renk düzenini görebiliyoruz. Özellikle renk seçimi de bir hayli olumlu eleştiri almış durumda.

Peki siz Xbox'ın bu özel sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.