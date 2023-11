Bluey Özel Tasarımlı Xbox Series X Tanıtıldı: Çekilişle Sahip Olmak Mümkün!

Microsoft, Xbox Series X konsolunun ve Xbox kablosuz kontrol cihazının özel bir sürümünü daha piyasaya sürdü.

Sınırlı sayıda üretilen bu yeni varyant, benzersiz bir estetiğe sahip olan Bluey Xbox olarak adlandırılıyor.

Bilmeyenler için Bluey: Video Game, Avustralya'nın popüler animasyon çocuk şovuna dayanıyor. Oyun Xbox, PlayStation, Switch ve PC'de satışa sunuldu. Microsoft markaya olan ilginin farkında olmalı ki Willy Wonka'nın ardından yeni bir özel varyant daha görmemizi sağladı.

The perfect way to play Bluey The Videogame: with a #Bluey Xbox!



Follow and RT with #BlueyXboxSweepstakes for a chance to win a custom @OfficialBlueyTV Xbox Series X & controller.



Ages 18+. Ends 12/13/23. Rules: https://t.co/o7jQCwIfzY pic.twitter.com/fNgd2iXjHe