XCOM 2: Collection, Switch için de Gelecek Gibi

XCOM 2: Collection, Switch için de yayınlanacakmış gibi görünüyor. En azından Güney Kore menşeli derecelendirme kuruluşuna göre bu yönde bir çalışma var.

Firaxis Games tarafından geliştirilmiş ve 2K Games tarafından da yayınlanmış olan sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu olan XCOM 2, XCOM: Enemy Unknown oyununun sil baştan yapılmış versiyonu ve PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında mevcut. XCOM 2: Collection ise tahmin edebileceğiniz üzere ana oyunun Resistance Warrior Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters, Shen's Last Gift ve Tactical Legacy Pack içerikleri ile bir araya getirilmiş hali oluyor.

Güney Kore menşeli derecelendirme kuruluşu tarafından yakın bir zaman önce yapılmış olan derecelendirme, elbette resmi bir duyuru anlamına gelmiyor. Hatta "Bu kuruluşun derecelendirmesini dikkate almalı mıyız?" diye sorabilirsiniz de. Ancak bu kuruluşun, Thronebreaker: The Witcher Tales oyununu duyurulmasından önce derecelendirmeye gitmiş olduğunu söyleyeyim. Yani buna bakarak, XCOM 2: Collection paketinin resmi duyurusunun yakında olduğu tahmin edilebilir.

Şu an için ne Firaxis Games ne de 2K Games tarafından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmış değil. Gelişmeleri takipte olacağız.