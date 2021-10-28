Xiaomi 12 Lite Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi 12 Lite özellikleri sızdırıldı. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinin iki farklı sürüm ile birlikte geleceği ileri sürüldü. Sızdırılan bilgilere göre İki farklı sürüm arasında donanım konusunda bir farklılık olacak. Ortaya çıkan bilgiler ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Lite Özellikleri Neler?

Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı, Çin merkezli teknoloji devinin Xiaomi 12 Lite isimli yeni akıllı telefon modelini uzun bir süredir bekliyor. Söz konusu cihaz ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda telefonun teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 12 Lite modeli iki farklı sürüme sahip olacak. Çin'de satışa sunulacak modelin "ZIJIN", dünya genelinde satışa sunulacak sürümün ise "TAOYAO" kod ismine sahip olacağı belirtildi. İki sürüm arasında donanımsal bir farklılık bulunacak.

Cihazın arka yüzeyinde üç adet sensör bulunacak. İddiaya göre global versiyon ana kamera, geniş açılı kamera ve makro kameradan oluşacak. Çin'de satışa sunulacak sürümde ise makro kamera yerine telefoto kamera yer alacak.

İddiaya göre iki sürüm arasındaki donanımsal farklılık yalnızca kamera tarafında olacak. Öyle ki Her iki sürümün ekranının da 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. İki sürümün Qualcomm SM7325 yongasından güç alacağı belirtildi. Muhtemelen telefonun işlemci tarafında geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Snapdragon 778G'nin hız aşırtmalı sürümü olarak nitelendirilen Snapdragon 778G Plus yer alacaktır.

Teknoloji devi Xiaomi, söz konusu iddia ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü bu iddianın doğru olmama ihtimali bulunuyor.

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Lite Ne Zaman Çıkacak?

Ice Universe, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dünya çapında çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından beklenen Xiaomi 12 modelinin aralık ayında çıkacağını iddia etti. Xiaomi 12 Lite modelinin ise önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

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