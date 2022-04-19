Xiaomi 12 Ultra, Sony'nin Yeni IMX989 Sensörünü Kullanacak

Geçen ay, yaklaşmakta olan Vivo X80 Pro'nun ana kamerası için Sony'nin IMX8 serisi sensörünü kullanacağına dair haberler çıkmıştı. Bu sensörün IMX866 olduğu söyleniyor. Şimdi ise Sony'nin IMX989 adındaki yeni bir kamera sensörünü geliştirdiği haberleri ortaya çıktı.

Weibo'nun kaynak olarak gösterdiği DigitalChatStation'a göre Sony, IMX9 serisinde IMX989 olarak adlandırılabilecek 50MP'lik yeni bir sensöre sahip. Bu yeni sensörün 1 inç'e (varsayımsal) yakın olduğu belirtiliyor.

DigitalChatStation, daha önce yaklaşmakta olan IMX9 serisi sensörün ilk olarak Xiaomi 12 Ultra akıllı telefonunda piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Bu nedenle Xiaomi 12 Ultra'nın 1 inç'e yakın IMX989 sensörünü barındıran devasa kamera özellikleriyle donatılmış olarak gelmesini bekleyebiliriz.

Xiaomi 12 Ultra'nın Şu Ana Dek Bilinen Özellikleri

Xiaomi 12 Ultra'dan bahsetmişken, şimdiye kadar cihazla ilgili birçok söylenti duyduk. Şu ana dek bildiklerimiz cihazın LTPO 2.0 teknolojisini destekleyen 6.73 inç 2K 120Hz E5 AMOLED ekran ile geleceği yönünde. Bunun yanı sıra arkadaki kamera kurulumu, OIS destekli 50MP ana sensör, yine OIS destekli 48MP ultra geniş sensör ve son olarak 120x zoom destekli 48MP telefoto lensten oluşacak.

120W hızlı şarj destekli 4900mAh pile sahip olacak cihaz, TSMC yapımı Snapdragon 8 Gen 1 Plus'tan gücünü alacak. Telefon ayrıca stereo hoparlörler içerecek ve IP68 su geçirmezlik derecesine sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 12 ile gelmesi bekleniyor.

Cihazla ilgili hâlâ resmî bir onay olmamasına rağmen Xiaomi'nin 2022'nin ikinci çeyreğinin sonunda Xiaomi 12 Ultra'yı piyasaya sürmesi bekleniyor.

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