Yaşanan sızıntılarla beraber Xiaomi 13S Ultra çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca söz konusu akıllı telefon modeliyle ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Xiaomi tarafından üretilen yeni mobil cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi 13S Ultra Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro isimli akıllı telefon modelleri, 2022 yılının aralık ayında düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. İddiaya göre Xiaomi, güçlü donanım bileşenlerine ve çok şık bir tasarıma sahip olan cihazların ardından Xiaomi 13S Ultra isimli yeni bir telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi Xiaomi'nin şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2023 etkinliğinde Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro isimli akıllı telefon modellerini dünya çapında satışa sunması bekleniyor. Etkinlik sırasında Xiaomi 13S Ultra modelinin de tanıtılacağı ileri sürüldü.

Xiaomi 13S Ultra adlı cihazın Leica kamera teknolojisine sahip olacağı ileri sürüldü. QHD+ çözünürlüğe sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunabilir çünkü Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinde de bu işlemci tercih edildi.

Cihazın arka tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde dört adet kameranın yer alacağı söyleniyor. Elbette bunlar sadece birer iddiadan ibaret ve bu nedenle Xiaomi 13S Ultra modelinin farklı özelliklere sahip olma ihtimali mevcut.

İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan MWC 2023 etkinliğinde tanıtılması beklenen Xiaomi 13S Ultra modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.