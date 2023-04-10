Xiaomi 13T Pro'nun İşlemcisi ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Xiaomi 13T Pro modeli IMEI veritabanında göründü. Şimdiden pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan yeni akıllı telefon modeli Xiaomi 13T Pro'nun işlemcisi ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu kullanıcılara neler sunacak?

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, Xiaomi 13T Pro ve Redmi K60 Ultra isimli modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi 13T Pro modelinin, Çin'de Redmi K60 Ultra ismiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Xiaomiui'daki habere göre Xiaomi 13T Pro 23078PND5G model numarasıyla, Redmi K60 Ultra ise 23078RKD5C model numarasıyla IMEI veritabanında göründü.

Xiaomi 13T Pro'nun Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Xiaomi 13T Pro ve Redmi K60 Ultra'nın model numaralarının başında yer alan "2307" rakamları, her iki telefonun da 2023 yılının temmuz ayında tanıtılabileceğini gösteriyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir. Xiaomi 12T serisi Ekim 2022 tarihinde duyurulmuştu.

Xiaomi 13T Pro Hangi İşlemci ile Gelecek?

İddiaya göre Xiaomi 13T Pro modelinde Dimensity 9200 işlemcisi yer alacak. Güçlü donanımıyla dikkat çeken Xiaomi 12T Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti.

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