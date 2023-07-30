Xiaomi 13T Pro Özellikleri Sızdırıldı: 120W Hızlı Şarj ve Dahası!

Merak içerisinde beklenen Xiaomi 13T Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi marka yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım bileşenleriyle öne çıkacak. Peki, NBTC sertifikasyon web sitesinde görünen Xiaomi 13T Pro neler sunacak?

Xiaomi 13T Pro Özellikleri Listesi

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9200 Plus

Depolama: 512 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 120W

RAM: 12 GB

İddiaya göre Xiaomi 13T Pro modeli, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Dimensity 9200 Plus işlemcisinden alacağı ortaya çıkan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunacak. Cihazın birden fazla RAM ve depolama seçeneği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen Xiaomi 13T Pro'nun 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Telefonun geçtiğimiz haftalarda Geekbench test sonuçları ortaya çıkmıştı.

Android 13 işletim sistemiyle beraber gelecek Xiaomi 13T Pro modeli tekli çekirdek testinde 1289 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3921 puan almıştı. Peki, Xiaomi 13T Pro modelinin fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi 13T Pro Fiyatı

Xiaomi 13T Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 799 £ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Xiaomi 13T Pro Ne Zaman Çıkacak?

Merak içerisinde beklenen Xiaomi 13T Pro isimli akıllı telefon modelinin ekim ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 13T Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.